Німеччина та Україна створюють ще одне спільне підприємство для виробництва наземних роботизованих комплексів ( НРК). Виробництво розгорнуть на території ФРН, а готову техніку постачатимуть українським військовим. Про створення нового підприємства оголосили у вівторок, 17 листопада, під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

Відео дня

Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відкриття 37-го засідання Контактної групи у штаб-квартирі НАТО. Його слова передає кореспондент Укрінформу. Міністр підтвердив, що йдеться про розширення німецько-українського співробітництва в оборонно-промисловій сфері.

Спільне виробництво

Пісторіус наголосив, що співпраця двох країн у сфері оборонної промисловості дедалі більше стає взаємовигідною. За його словами, Україна має унікальний бойовий досвід, а її оборонні підприємства демонструють ефективність та інноваційність.

"Зокрема, ми створюємо ще одне німецько-українське спільне підприємство для виробництва в Німеччині безпілотних наземних машин для України", – заявив глава німецького оборонного відомства.

Він також пояснив, що об'єднання можливостей двох країн дає змогу поєднати виробничі потужності Німеччини з українськими технологічними розробками та досвідом їхнього використання безпосередньо на полі бою.

Оборонне партнерство

Окремо міністр звернув увагу на можливості захищених виробничих майданчиків у Німеччині та масштабування виробництва. Українські інновації та зворотний зв'язок від військових, за його словами, доповнюватимуть ці можливості.

РЕКЛАМА

"Захищені виробничі майданчики та можливості масштабування виробництва в Німеччині доповнюються українськими інноваціями та зворотним зв’язком. Саме тому ми послідовно розширюємо співпрацю між підприємствами оборонної промисловості", – наголосив Пісторіус.

Він підкреслив, що Україна вже давно є для Німеччини не лише отримувачем військової допомоги, а й важливим партнером у сфері безпеки. Від українського досвіду та технологій, за словами міністра, виграють обидві країни.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що НРК "Тритон" отримав медичний модуль і захист від дронів.

Головні історії дня

Також повідомлялось, як в Україні створили плаваючий НРК з бензиновим двигуном.