Французька політикиня Марін Ле Пен, яка претендує на посаду президента Франції та наразі лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні виборів 2027 року, категорично виступила проти вступу України до Європейського Союзу. Вона також відмовилася називати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, пояснивши це тим, що подібні заяви, на її думку, суперечать прагненню до миру.

Відео дня

Про це лідерка французьких ультраправих заявила в інтерв'ю індійській медіаплатформі India Global Review (IGR). Подібну позицію щодо України та війни Ле Пен озвучує вже не вперше.

"Я категорично вважаю, що Україна не повинна вступати до ЄС. Майбутнє України за жодних обставин не передбачає членства в Європейському Союзі", – сказала політикиня.

За словами Ле Пен, у понеділок вона зустрілася з послом України та запевнила його у своїй підтримці української держави й народу.

Що Ле Пен сказала про НАТО і війну

Можливість вступу України до НАТО французька політикиня також не підтримала. Водночас вона зауважила, що це питання має вирішуватися під час мирних переговорів.

"Я думаю, що все це буде предметом переговорів у межах мирного процесу, які зараз тривають і, схоже, поки що не дуже просуваються", – сказала вона.

Водночас Ле Пен запропонувала Франції провести масштабну мирну конференцію. Війну вона назвала вбивчою та поклала відповідальність за її початок на Росію, наголосивши, що Україна стала її жертвою.

РЕКЛАМА

Окремо ведучий запитав Ле Пен, чи вважає вона російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Однак політикиня уникнула прямої відповіді.

"Такі гучні заяви насправді смішні та суперечать потребі в мирі. Не через взаємні образи ми знаходимо засоби для миру", – заявила вона.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, Марін Ле Пен підтвердила, що в разі обрання президенткою Франція припинить фінансову допомогу Україні. Своє рішення вона пояснила складним становищем державних фінансів, заявивши, що країна більше не може дозволити собі таку підтримку.

Головні історії дня

Водночас політикиня запевнила, що Париж виконає вже взяті на себе зобов'язання, зокрема пов'язані з європейським кредитом для України на 90 млрд євро. За її словами, Франція й надалі передаватиме Києву обладнання та гуманітарну допомогу, а також активізує дипломатичну підтримку.

Також ми писали, що політикиня відхилила запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ. Вона пояснила, що під час президентської кампанії вирішила відмовитися від усіх закордонних поїздок незалежно від їхнього напрямку.