"За всією суворістю закону": Джеймі Раскін попередив нафтові компанії про відповідальність за імпорт російського дизеля

Член юридичного комітету Палати представників США Джеймі Раскін попередив нафтові компанії про можливу відповідальність за імпорт російського дизельного палива. У листі до керівників галузевих організацій він заявив, що такі дії можуть порушувати федеральне законодавство.

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Застереження пролунало на тлі критики президента Дональда Трампа через його заяву про закупівлю російського дизеля для зниження цін на пальне. Про це пише POLITICO.

Раскін попередив нафтові компанії про наслідки імпорту російського дизеля

Джеймі Раскін, демократ від штату Меріленд і член юридичного комітету Палати представників США, у понеділок надіслав листи керівникам галузевих організацій.

Лист адресували керівникам Американського інституту нафти, Американської асоціації виробників палива та нафтохімічної продукції, а також голові Торгової палати США.

Раскін заявив, що компанії, які імпортуватимуть російське дизельне паливо в межах угоди, укладеної президентом Дональдом Трампом із Кремлем, будуть притягнуті до відповідальності.

"Ваші члени тепер попереджені про те, що участь у будь-яких спробах допомогти президенту Путіну продавати російське дизельне паливо в США є явним і небезпечним порушенням федерального закону", – написав конгресмен.

Він також наголосив, що компанії, які вирішать брати участь у таких операціях, діятимуть на власний ризик.

"Ті, хто вирішує діяти таким чином, роблять це на свій страх і ризик і, безперечно, будуть притягнуті до відповідальності повною мірою відповідно до закону, чи то за нинішньої адміністрації, чи за наступної", – заявив Раскін.

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Яке покарання загрожує за імпорт російського палива

У листі Раскін зазначив, що імпорт російського дизельного палива до США може призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.

За його словами, порушникам може загрожувати позбавлення волі на строк до 20 років.

Конгресмен також застеріг нафтову галузь від імпорту або переробки російського палива, яке перебуває під санкціями США.

Як зазначає POLITICO, Раскін може очолити впливовий Судовий комітет Палати представників, якщо демократи отримають контроль над палатою за результатами виборів наступного тижня.

Головні історії дня

Трамп зіткнувся з критикою через плани закуповувати російський дизель

Заява Раскіна пролунала після того, як на початку жовтня Дональд Трамп повідомив про намір США закуповувати російське дизельне паливо, щоб знизити ціни на пальне.

За наведеними в матеріалі даними, ціни на пальне на той момент були на 2,70 долара за галон вищими, ніж роком раніше.

Плани президента викликали критику з боку представників обох партій.

У Білому домі відкинули звинувачення в незаконності домовленостей. Прессекретарка адміністрації Тейлор Роджерс заявила, що угода відповідає чинному законодавству.

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"Демократи вже дають зрозуміти, що в черговий раз у них немає планів щодо покращення життя американців, і натомість вони продовжать свою десятирічну одержимість розслідуванням діяльності президента Трампа", – заявила Роджерс.

Партія російського дизеля вже прямує до США

За даними Reuters, на які посилається видання, щонайменше одна партія російського дизельного палива прямує до Сполучених Штатів. Її прибуття очікується наступного тижня.

Раніше в понеділок Axios повідомило, що законодавці-демократи вже звернулися до портової влади та банків із проханням зберегти всі записи, пов'язані з прийманням партій російського дизеля.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше колишній віцепрезидент США Майк Пенс також виступив із різкою заявою, засудивши рішення адміністрації Дональда Трампа скасувати санкції щодо російського енергетичного сектору. За його словами, такий крок є прямою підтримкою військової машини Кремля.