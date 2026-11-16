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"За столом сидять потрібні люди": Келлог оцінив шанси на завершення війни в Україні після перемовин в Абу-Дабі

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
2,8 т.
Кіт Келлог
Кіт Келлог. Джерело: Getty Images

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог висловив обережний оптимізм щодо перспектив завершення російсько-української війни. Приводом для нього стало представництво сторін на переговорах в Абу-Дабі: там, вважає він,  нарешті були люди, уповноважені на ухвалення рішень і зацікавленні у пошуку кромпромісу.

Таку думку Келлог озвучив в інтерв'ю "Суспільному". Водночас він переконаний, що швидкого укладання угоди точно не буде.

Келлог вважає, що мирні переговори можуть нарешті зрушити з мертвої точки

Келлог висловив обережний оптимізм щодо перспектив завершення війни після останнього раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Шанси на досягнення позитивного результату, на його думку, зростають, оскільки до переговорного процесу нарешті залучені люди, які мають повноваження ухвалювати рішення та зацікавлені в пошуку компромісу.

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Позитивним сигналом Келлог вважає те, що, хоч очолив російську делегацію сумнозвісний помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський, котрий дотримується жорсткої позиції та озвучує сумнівні заяви – Росію на переговорах представляла ціла команда, в якій не знайшлося місця Кирилу Дмітрієву.

"Це означає, що ви розмовлятимете з людьми, які зацікавлені знайти рішення – принаймні я на це сподіваюся", – зазначив Келлог.

Він також позитивно оцінив українську делегацію, до якої увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та народний депутат Давид Арахамія.

"Я думаю, що зараз, хоч обидві сторони і є "яструбами", за столом переговорів нарешті сидять потрібні люди", – наголосив генерал.

Водночас він не вірить у те, що угоду вдасться укласти швидко. Хоча належне представництво з обох сторін вже є важливим кроком у цьому напрямку.

Келлог акцентував увагу на спробах Москви змістити акцент переговорів із завершення війни проти України на формування нової архітектури безпеки в Європі.

За його словами, така поведінка є типовою для Росії, яка намагається шукати альтернативні варіанти обговорення. Однак українська та європейська сторони мають не дати Кремлю відвернути увагу від головного питання – припинення війни.

Келлог вважає дуже важливою участь у процесі представників Європейського Союзу, НАТО та європейських держав, зокрема Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії. На його думку, їхня присутність має допомогти захистити європейські інтереси.

"Саме українська та європейська делегації мають сказати: "Ні, ми на це не підемо", – підкреслив генерал.

Колишній спецпредставник Трампа також висловив сподівання, що США залишатимуться посередником у переговорах і не братимуть безпосередньої участі у фінальних домовленостях.

Як один із можливих варіантів поступового просування до миру Келлог назвав модель поетапного припинення вогню вздовж лінії фронту. На його переконання, головне зараз – щоб за переговорним столом були представники України, Росії та Європи, уповноважені ухвалювати  рішення.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент України Володимир Зеленський  розповів про перемовини в Абу-Дабі. 

Він зазначив, що проти припинення вогню виступає сам Путін, а також висловився щодо присутності Європи на переговорах.

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