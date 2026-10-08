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За ексзаступницю керівника ОП Мудру внесли заставу в 20 млн грн: що відомо про справу

Ганна Якубець
Ганна Якубець
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Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Джерело: Офіс президента України

За колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли заставу у повному обсязі, розмір якої суд визначив у 20 мільйонів гривень. 25 серпня фігурантку корупційної справи "Форест Гамп" суд відправив у СІЗО на 60 діб з можливістю внесення застави.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

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