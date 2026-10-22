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"З врахуванням реалій на землі": у Кремлі зробили заяву про перемовини з США щодо України

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
4,4 т.
"З врахуванням реалій на землі": у Кремлі зробили заяву про перемовини з США щодо України
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. Джерело: facebook.com/MIDRussia

Москва веде діалог зі США щодо України з позиції врахування "змінених реалій на землі". Водночас, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), територіальні успіхи російських військ значно менші, ніж стверджує російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Інформацію оприлюднив російський Telegram-канал "Раніше всіх. Ну майже".

"Росія веде діалог зі США щодо України з позиції повного врахування змінених реалій на землі", – сказав Рябков.

Таким чином, у Москві наголошують на необхідності враховувати ситуацію, яка склалася на фронті, під час обговорення можливого врегулювання війни. Водночас російська сторона не навела в цій заяві конкретних подробиць щодо перебігу переговорів або можливих домовленостей із Вашингтоном.

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Заяви російського керівництва про масштабне просування окупаційних військ не відповідають даним аналітиків.

16 жовтня Володимир Путін стверджував, що від початку 2026 року російська армія нібито захопила близько 6500 кв. км української території та 310 населених пунктів. Натомість ISW оцінює територіальні здобутки окупантів за цей період приблизно у 100 кв. км і 69 населених пунктів.

З 1 вересня російські війська зазнали чистих територіальних втрат у 122 кв. км. Це суттєво суперечить заявам російського військового командування про масштабний наступ на різних ділянках фронту.

Тоді як в ISW вважають, що перебільшення військових успіхів є частиною інформаційної стратегії Кремля. Москва намагається створити враження неминучого просування російської армії, щоб посилити тиск на Україну та її західних партнерів і схилити їх до прийняття російських умов переговорів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності йти на поступки заради завершення війни проти України, попри зусилля президента США Дональда Трампа домовитися про мир. Водночас Кремль використовує перспективу масштабних економічних угод із Вашингтоном, щоб просувати власні інтереси.

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