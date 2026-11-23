Президент України Володимир Зеленський заявив, що повноправне членство України в НАТО стало б найефективнішою гарантією безпеки після завершення війни. На його думку, вступ до Альянсу забезпечив би надійніший захист, ніж окремі домовленості за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору.

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Про це глава держави заявив під час виступу перед німецьким парламентом у межах 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє Інтерфакс-Україна. Зеленський закликав партнерів розглянути безпосередній вступ України до Альянсу як альтернативу іншим механізмам гарантування безпеки.

Зеленський пояснив переваги вступу України до НАТО

Під час свого виступу президент звернув увагу на обговорення майбутніх гарантій безпеки для України. Зокрема, він поставив під сумнів доцільність створення окремого механізму захисту, подібного до статті 5 НАТО, замість повноцінного членства держави в Альянсі.

"Якщо вже звучить цілком нормально, що однією з ключових умов мирного життя після цієї війни є міцні гарантії безпеки для України – те, що дехто зараз називає гарантіями на кшталт статті 5, – то чому б не сказати вголос те, про що думає так багато людей?" – заявив Зеленський.

За його словами, прийняття України до НАТО могло б бути не лише надійнішим, а й економічно вигіднішим рішенням для країн-партнерів. Президент наголосив, що такий підхід дозволив би забезпечити реальний захист без необхідності створювати альтернативні механізми безпеки.

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"Чи не було б ефективніше просто прийняти Україну до НАТО? Чи не було б це краще для всіх нас, дешевше у впровадженні та надійніше, коли йдеться про реальний захист безпеки?" – запитав глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна вже фактично інтегрована в західну систему безпекової співпраці. Держава поділяє спільні з партнерами цінності, використовує оборонні можливості та бере участь у плануванні майбутньої взаємодії.

"НАТО – це відповідь. А з сильною українською армією НАТО, безсумнівно, стане сильнішим", – наголосив президент.

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Якими мають бути гарантії безпеки для України

Окремо глава держави звернув увагу на необхідність чітких і зрозумілих зобов'язань союзників у разі повторної російської агресії. За його словами, Україна повинна знати, які саме країни готові прийти на допомогу та яких конкретних заходів вони вживатимуть.

Зеленський наголосив, що майбутні гарантії безпеки мають бути дієвими. Йдеться про механізм, який забезпечить довгострокову стабільність та захист держави.

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія не відреагувала на жодну з українських пропозицій щодо зниження інтенсивності бойових дій. Під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні він закликав союзників посилити підтримку України та зміцнити її протиповітряну оборону напередодні зими.

Як писав OBOZ.UA, президент України підтвердив знищення російського корвета "Меркурій" та бойового вертольота Ка-27 поблизу берегів Лівії. Для проведення спецоперації Сили оборони та СБУ задіяли сім морських дронів українського виробництва.