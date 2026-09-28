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Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 1,1 т.
Блог |

З останніх новин: що Куба для Трампа, те Європа для Путіна

З останніх новин: що Куба для Трампа, те Європа для Путіна
Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп
Джерело: White House

Путін заявив, що Росія не готується до війни з Європою, оскільки для цього "немає підстав" і "немає жодних реальних спонукальних мотивів".

Це вже зовсім не є стандартним запевненням у мирі, адже "підстави й мотиви" можуть з’явитися будь-якої миті.

Тож перекладаю з мордорської:

Готуйтеся всі до війни, й потім не кажіть, що вас не попереджали.

Майже водночас Трамп заявив, що очікує на домовленість між США й Кубою і не вважає, що для цього знадобляться військові.

Коли в ООН Трамп назвав Кубу державою, що не відбулася, пообіцявши, що на острів прийде свобода, кубинська делегація залишила залу, але пізніше міністр закордонних справ Куби Родрігес заявив, що його країна завжди відкрита до діалогу зі Сполученими Штатами.

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Тож за умови гарної поведінки потенційних жертв Путін не нападатиме на Європу, а Трамп на Кубу, вирішуючи власні завдання інакше.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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