У Кремлі заявили, що питання участі європейських представників у наступному раунді переговорів щодо України поки не погоджене. Російська сторона наполягає, що спочатку потрібно продовжити тристоронні зустрічі за участю України, США та Росії.

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Помічник президента РФ Юрій Ушаков 17 листопада заявив журналістам Reuters, що Москва не давала згоди на розширення формату переговорів. Його слова суперечать заявам американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які після зустрічі з Володимиром Путіним повідомили, що Європа долучиться до наступного раунду.

Різні заяви сторін

Ушаков пояснив, що наразі обговорюється проведення наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі. За його словами, попередні консультації відновилися в Абу-Дабі кілька днів тому, і сторони домовилися продовжити їх.

Водночас конкретну дату наступної зустрічі ще не визначили. Питання розширення формату, про яке говорять окремі учасники переговорного процесу, з Росією не погоджували.

"Зараз обговорюється проведення наступного раунду в тристоронньому форматі. Дату ще не погодили, а розширення формату – дехто про це говорить – з нами не узгоджували", – сказав помічник Путіна.

Умови Кремля

Відповідаючи на запитання про те, що має статися для згоди Росії на участь Європи, Ушаков заявив, що до такого рішення ще потрібно виконати значну роботу.

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Зокрема, за його словами, спочатку може знадобитися провести ще один або навіть кілька раундів тристоронніх переговорів.

Він також зазначив, що рішення залежатиме від того, чи отримає Москва від європейських країн "чіткий сигнал" щодо їхніх намірів і можливого внеску в досягнення врегулювання війни в Україні.

Хто представлятиме Європу

Як зазначає Reuters, минулого тижня в Абу-Дабі вперше за дев'ять місяців відбулися переговори за участю представників України, США та Росії.

Після цього американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в Москві з диктатором Путіним. За підсумками зустрічі вони заявили, що європейські представники братимуть участь у наступному раунді переговорів.

Головні історії дня

Водночас голова Європейської ради Антоніу Кошта 13 листопада повідомив, що лідери Євросоюзу погодили склад європейської команди для переговорів щодо України.

До неї мають увійти п'ять великих військових держав – Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія, яка не є членом ЄС. Також участь передбачена для інституцій Європейського Союзу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що американська сторона обговорила наступні кроки мирного процесу з Росією, Україною та європейськими партнерами. Також учасники переговорів почали готувати порядок денний наступної багатосторонньої зустрічі, яку планують провести найближчим часом.