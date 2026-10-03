"Його мета – окупація всієї України": Зеленський нагадав слова Путіна про розпад СРСР. Відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що останні висловлювання російського диктатора Володимира Путіна про нібито відсутність в України державності свідчать про значно ширші цілі Кремля у війні. Глава держави наголосив, що Путін прагне не лише захопити окремі території, а окупувати всю Україну та зрештою повернути російський вплив часів Радянського Союзу.

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Про це Зеленський заявив під час Гельсінського безпекового форуму, коментуючи слова Путіна, які той озвучив 1 жовтня на засіданні клубу "Валдай". Український президент зазначив, що ця заява російського ватажка є важливим сигналом для світу, зокрема для США та європейських країн, які досі можуть недооцінювати цілі Кремля.

У цьому є слабкість світу

Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито відсутність в України власної державності та самостійності. За словами українського президента, диктатор цього разу говорив про це особливо впевнено, а відсутність належної реакції на такі заяви він назвав проявом слабкості світу.

"Я думаю, Путін просто так вирішив сказати про те, що Україна не є державою і не є самостійною державою, тому нібито про що може йти мова, якщо інші країни "воюють українцями проти Росії". Він іноді дає такі меседжі. Але вчора він був дуже впевнений в цьому меседжі. Ніхто цей меседж не зупиняє, на жаль. І в цьому є слабкість світу", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Путін використовує подібні меседжі не вперше, однак цього разу, на його думку, особливо чітко продемонстрував своє ставлення до України та можливого завершення війни.

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До чого тут розпад СРСР

У цьому контексті Зеленський нагадав про заяву Путіна 2005 року. Тоді очільник Кремля назвав розпад Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою" XX століття.

Зеленський вважає, що вже тоді Путін фактично окреслив свої головні геополітичні цілі. Він звернув увагу на те, що російський лідер назвав трагедією саме розпад СРСР, а не інші масштабні події та катастрофи XX століття.

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"Ще у 2005 році лідер Кремля сказав, що найбільша трагедія XX сторіччя – це розпад Радянського Союзу. Ще у 2005 році він дав відповідь геополітичну його головним цілям. Зверніть увагу, він не сказав про Першу світову війну як трагедію 20 століття. Він не визнав Другу світову війну як таку трагедію. Я не говорю про інші війни, які були: він міг згадати і Афганістан тощо. Чорнобиль – страшна трагедія, абсолютно. Тобто, Путін не назвав нічого того, що було пов'язано з людиною. Але він згадав розпад Радянського Союзу як головний колапс 20 сторіччя І тому, вочевидь, зрозуміла його ціль – повернути назад СРСР", – наголосив Зеленський.

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За його словами, саме цим можна пояснити й нинішні заяви Путіна про Україну.

"Його ціль – не Схід України, його ціль – окупація всієї нашої держави"

Зеленський наголосив, що російські цілі не обмежуються Донбасом чи іншими окремими регіонами України.

"Його ціль – не Схід України, його ціль не Донбас, його ціль – окупація всієї нашої держави", – сказав президент.

Він також заявив, що якщо навіть Путін хоче закінчити війну, то ціною повернення Росії впливу, який Москва мала за часів СРСР.

"Тобто повернення України, окупація Казахстану. Вплив в Білорусі у нього тотальний, але я думаю, що він хоче все це назад. І тому такі ризики і з країнами Балтики, і впливом на країни, з якими у РФ є кордони", – наголосив Зеленський

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Зеленський закликав світ відмовитися від скепсису

Український президент назвав заяву Путіна ще одним свідченням його ставлення до війни та її завершення.

На думку Зеленського, світ має уважніше ставитися до таких заяв Кремля та враховувати їх, оцінюючи реальні цілі Росії. Він закликав західні країни відмовитися від скепсису щодо масштабів російських планів і чітко усвідомлювати ризики, які вони створюють.

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