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Євросоюз офіційно відкрив другий і третій кластери у перемовинах про вступ України: що це означає

Софія ЗакревськаСофія Закревська
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Євросоюз офіційно відкрив другий і третій кластери у перемовинах про вступ України: що це означає
Членство України в ЄС. Джерело: European Commission

У "супервівторок", 13 жовтня, Рада Європейського Союзу офіційно відкрила кластери 2 і 3 в перемовинах про вступ України до обʼєднання. Це сталося на міжурядовій конференції Україна – ЄС у Люксембурзі.

Про це заявив державний міністр із питань європейських справ та оборони Ірландії Томас Бірн, передає "Укрінформ".

"На цій четвертій міжурядовій конференції з Україною Рада ЄС відкрила кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкуретоспроможність та інклюзивне зростання", – сказав він.

У соцмережі Х міністр написав, що Україна продемонструвала виняткову рішучість на шляху до членства в ЄС, попри надзвичайні виклики.

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