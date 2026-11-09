"Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос"

Фракція "Європейська солідарність" вимагає включити в порядок денний парламенту Антикорупційну стратегію та законопроєкти зі списку "Качка-Кос", які ігнорує монобільшість.

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Про це співголови фракції заявили після засідання Погоджувальної ради.

"Цього тижня Європейська комісія прийняла і оприлюднила черговий звіт щодо політики розширення, аналіз щодо виконання домашнього завдання усіма країнами-кандидатами. І попри дипломатичну ремарку, що Україна рухається шляхом євроінтеграції, далі дуже багато критики, яку визнають навіть в кабінетах влади. Йдеться і про сповільнення реформ, і про проблеми з антикорупційними органами, які щоразу відчувають на собі тиск, і про невиконання урядом та парламентом частини своїх зобов’язань. Хоча всі ці законопроєкти "Європейська солідарність" давно зареєструвала", – говорить співголова фракції Ірина Геращенко.

"І от сьогодні, у неділю на Погоджувальній раді ми з Артуром Герасимовим вимагаємо поставити на наступний порядок денний не лабуду, не наркотики і легалізацію канабісу, а ті законопроєкти, які будуть рухати нас до Європейського Союзу", – говорить Геращенко.

"Перш за все, ми вимагаємо від так званої монобільшості поставити законопроєкти, які стосуються Антикорупційної стратегії, які стосуються боротьби з корупцією. Згадати нарешті про "Карфаген" і не засовути голову в пісок як страуси. По-друге, мають стояти законопроєкти з плану "Качка-Кос". Перезавантаження ДБР, реформа Служби безпеки України, реформа Офісу Генерального прокурора, конкурсний відбір і Генпрокурора, і прокурорів. І це мають бути не законопроєкти, які як фіговий листочок працюють, не роблять нічого в реальному житті. А а мають бути ті законопроєкти, які будуть підтримані всім залом і принесуть реальні зміни в цю сферу", – говорить співголова фракції Артур Герасимов.

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"Саме такі вимоги нашої команди ми озвучили на Погоджувальній раді. Як і те, що парламент має зайняти проактивну позицію в питаннях економіки, бюджету, де має бути повага і увага до армії, а не сидіти і вичікувати, поки з Банкової спустять чергові вказівки. Антикорупційна стратегія з обов’язковим декларуванням радників Офісу президента, які живуть на невідомі кошти і фактично керують країною, має бути негайно прийнята. І це будуть наші жорсткі вимоги", – сказала Ірина Геращенко.

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