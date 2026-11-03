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"Євросолідарність" вимагає звіту силовиків через конфлікт в Петропавлівській Борщагівці

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
372
"Євросолідарність" вимагає звіту силовиків через конфлікт в Петропавлівській Борщагівці
«Євросолідарність» вимагає зібрати погоджувальну раду. Джерело: «Європейська солідарність»

Фракція "Європейська солідарність" звернулася до голови ВР із закликом негайно зібрати погоджувальну раду і запросити на неї керівництво Нацполіції, ДБР, СБУ, також Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця і Уповноважену з прав військових Ольгу Решетилову, аби заслухати повну інформацію про інцидент в Петропавлівській Борщагівці.

Про це у соцмережах повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Цей скандал продемонстрував повний провал інформаційної політики влади, яка за роки повномасштабного вторгнення влила мільярди в пропагандистський олігархічний марафон, але не спромоглася сформувати правильні меседжі щодо мобілізації як важливої складової збереження української державності і справедливості до тих військовослужбовців, які вже 12-й чи 5-й рік на війні", – констатує Геращенко.

"Ключова проблема в тому, що Верховний Головнокомандувач повністю уникає проблем мобілізації. Наша фракція наполягає на зустрічі Зеленського з керівниками парламентських фракцій і серйозній розмові щодо справедливої мобілізації, забезпечення Сил оборони, збільшення грошового забезпечення як мотивації для служби. Очевидно, що менеджмент в Армії має бути модернізований, змінений, враховувати стандарти НАТО, і ми почали цю розмову з міністром оборони та Головнокомандувачем. Повага до людини, збереження життя – має бути в центрі уваги", – зазначає депутатка.

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"Потреби ЗСУ мають бути враховані в бюджеті на 2027 рік, уряд зобовʼязаний знайти кошти на підняття грошового забезпечення. "ЄС" знайшла в проєкті бюджету 515 млрд грн, які варто перенаправити з марафонів і кешбеків на ЗСУ", – нагадала Геращенко.

"Марафон і анонімні ТГ канали владі варто не спонсорувати, а давно закрити, бо вони вже створюють ризики для національної безпеки країни. І це наша жорстка вимога!", – пише Ірина Геращенко.

"На авторитеті ЗСУ тримається українська державність. Але правда і в тому, що мобілізація і бронь для обраних давно стали елементами шантажу, погроз чи корупції, а мають базуватися на справедливості. Мобілізаційні заходи не можуть зневажати честь і гідність громадян, створювати загрози для їхнього здоровʼя і повинні проводитися, враховуючи права людини, про що постійно наголошує і Уповноважений ВР, який отримує чисельні скарги. Воєнний стан обмежує права і свободи громадян, але не ставить Конституцію на паузу. Тому дотримання законів і права людини в Україні ніхто не скасовував", – зауважує співголова фракції.

"Влада ж зловживає воєнним станом, впроваджуючи авторитарні тенденції, бронюючи позитивних блогерів, які виправдовують корупцію і бездіяльність. ВР не повинна самоусуватися від цих складних тем, тому треба негайно зібрати погоджувальну раду", – вважає Геращенко.

"Ну, й прийшов час розглянути наші законопроєкти про терміни служби, справедливу ротацію, мотиваційні пакети і збільшення грошового забезпечення ЗСУ. Від правоохоронних органів чекаємо прозорого і справедливого розслідування інциденту на Петропавлівській Борщагівці", – пише Ірина Геращенко.

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