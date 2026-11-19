Наступні мирні перемовини вже в чотиристоронньому форматі – Україна, США, Росія та Європа – мають відбутися в якійсь нейтральній країні, можливо, Об'єднаних Арабських Еміратах. Європейських делегатів буде аж семеро (пять держав + НАТО та ЄС).

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Про це за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Берліні (ФРН) повідомили український президент Володимир Зеленський і німецький канцлер Фрідріх Мерц. Вони виступили на пресконференції, яку транслював YouTube-канал ОП.

Зеленський зазначив, що європейську сторону будуть представляти Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща. Доєднаються і представники Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу.

"Америка повністю розуміє, чому потрібна сильна та скоординована участь Європи в перемовинах", – написав президент у Telegram.

"Ми ще сьогодні поговоримо окремо з американськими представниками про те, коли і з якою аджендою буде наступна зустріч. І вже має бути чотиристороння зустріч: Україна, Європа, Америка і Росія. Ми дуже на це розраховуємо. Адженда на зустріч має бути спільно нами всіма пропрацьована і затверджена – і Україною, і Європою, і Америкою", – додав глава держави.

Він наголосив на важливості того, щоб Москва займалася не розтратою часу, а предметною роботою.

"Це дуже для нас важливо, бо гинуть люди, наші українці. І не хочеться, щоб РФ затягувала все це на зиму. Потрібен тиск. Європа готова з новими санкціями, готова з новими кроками на підтримку України, Українського народу. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки впливали на Росію", – закликав Зеленський.

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Канцлер Німеччини Мерц під час пресконференції заявив, що наступний раунд перемовин має відбутися найближчим часом.

"Це може бути, наприклад, в ОАЕ для того, щоб нашу спільну європейську позицію представити", – сказав він.

За словами політика, для зустрічі шукають нейтральне місце та сподіваються на готовність Кремля долучитися до діалогу.

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