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"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборах

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
3,9 т.
"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборах
Ілюстративне зображення. Дівчина проводить опитування. Джерело: magnific.com

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за партію Петра Порошенка "Європейська солідарність" проголосували б 10,4% опитаних. Тим часом серед тих, хто прийде на вибори і визначився з вибором (це 66,3% опитаних), "Європейська Солідарність" має 15,8%.

Загалом підтримка партії "Європейська солідарність" з грудня 2025 року тримається в межах 9,0–11,0%. Про це свідчать результати опитування, яке компанія Active Group провела 8 листопада 2026 року за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology.

Якими є результати опитування

Результати дослідження показали показали, які партії готові підтримати українці на потенційних виборах до Верховної Ради. Так, згідно з опитуванням, якби вибори відбулися наступної неділі, за партію Петра Порошенка "Європейська солідарність" проголосували б 10,4% опитаних. Партію Валерія Залужного підтримали б 8,3%, партію Володимира Зеленського – 8,1%.

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Наступними йдуть партії Ігоря Терехова і Кирила Буданова – по 5,7%, "Національний корпус" (Андрій Білецький) – 5,1%, партія Михайла Федорова – 4,8%. "Батьківщину" (Юлія Тимошенко) обрали б 4,1%, партію "Азов" (Денис Прокопенко) – 3,8%, "Розумну політику" (Дмитро Разумков) – 3,0%. Партію Олексія Гончаренка підтримують 2,8%, "24 серпня" (Сергій Притула) – 2,5%, партію Юрія Бойка – 2,0%.

Проти всіх проголосували б або зіпсували б бюлетень 9,7%, на вибори не пішли б 11,1%, ще 12,9% не визначилися.

Результати опитування.Джерело: Скриншот

66,3% опитаних прийдуть на вибори і визначилися з вибором. Серед них за "Європейську солідарність" проголосували б 15,8%, партія Залужного отримала б 12,5%, партія Зеленського – 12,2%. Партії Терехова і Буданова мають по 8,6%, "Національний корпус" – 7,6%, партія Федорова – 7,2%.

Результати дослідження.Джерело: Скриншот

Згідно з даними трекера Active Group "Пульс", підтримка партії "Європейська солідарність" з грудня 2025 року тримається в межах 9,0–11,0%. Підтримка партії Залужного знизилась з 14,2% у грудні 2025 року до 8,3%. "Слуга народу" і партія Зеленського мали 10,4% у грудні, тепер 8,1%. Підтримка партії Буданова знизилась з 9,3% до 5,7%.

Результати опитування.Джерело: Скриншот

Опитування провела компанія Active Group в період 8 листопада 2026 року за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology" методом самозаповнення анкет громадянами України віком 18 років і старше. Вибірка становила 1000 анкет, репрезентативна за віком, статтю і регіоном України (крім тимчасово окупованих територій). Похибка не перевищує 3,1%. Динаміка визначена за даними трекера Active Group "Пульс" (грудень 2025 – серпень 2026 року).

Раніше OBOZ.UA повідомляв про результати опитування, проведеного у жовтні Київським міжнародним інститутом соціології, про те, як українці ставляться до ударів по російських НПЗ і скільки готові терпіти війну.

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