Європарламент закликав ЄС розгорнути військову операцію у Чорному морі: про що йдеться

Європейський парламент закликав Євросоюз розглянути можливість розгортання військово-морської операції у Чорному морі після нових смертельних атак на цивільні торговельні судна. Євродепутати поклали на Росію відповідальність за удари по кораблях і загострення безпекової ситуації в регіоні.

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Відповідну резолюцію ухвалили 22 жовтня 432 голосами "за". Про це повідомляє Європейський парламент.

У резолюції наголошується, що свобода судноплавства та морська безпека є важливими для захисту східного флангу НАТО, Чорноморського регіону та дельти Дунаю. Насправді дії Росії свідчать про систематичну ескалацію, зокрема через атаки на цивільне судноплавство.

Парламентарі також закликали НАТО розглянути можливість створення окремої ініціативи для Чорного моря на основі попередніх обговорень проєкту "Black Sea Sentry". Окремо вони наголосили на необхідності тіснішої співпраці між Болгарією, Румунією та Туреччиною.

Європарламент закликав країни ЄС у співпраці з НАТО допомогти Румунії та Болгарії вдосконалити системи раннього виявлення й відстеження ворожих безпілотників, які становлять загрозу для судноплавства в Чорному морі.

Крім того, євродепутати виступили за якнайшвидший запуск ініціативи ЄС зі створення центру морської безпеки в Чорному морі. Він має сприяти захисту морської інфраструктури, підвищенню безпеки судноплавства та збереженню морського середовища.

У документі також пропонують використати невитрачені кошти інструменту SAFE для допомоги Румунії та Болгарії у протидії безпековим загрозам. Майбутній довгостроковий бюджет ЄС, на думку парламентарів, повинен передбачати достатнє фінансування оборони та безпеки Чорноморського регіону.

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Окрему увагу приділили захисту підводних кабелів зв’язку, ліній передавання електроенергії та проєктів цифрової інфраструктури. Для цього євродепутати закликали посилити морське спостереження, регіональну координацію та механізми оперативного реагування.

Парламентарі привітали оперативну роботу морських рятувальних служб, прикордонної поліції Румунії та Болгарії, а також торговельних суден, які допомагали постраждалим кораблям.

Водночас вони висловили невдоволення реакцією болгарського уряду на російські загрози та закликали Софію перейти від дипломатичних заяв до конкретних дій. Зокрема, Болгарію закликали припинити затягування участі в ініціативі НАТО Air Defence Capabilities Against Lower-level Air Threats, спрямованій на протидію повітряним загрозам на малих висотах.

Головні історії дня

За резолюцію проголосували 432 депутати, 52 виступили проти, ще 88 утрималися.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія несе повну відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі, внаслідок яких за останню добу загинули щонайменше вісім людей. Російська агресія перетворює акваторію на небезпечну зону для судноплавства та вчиняє злочини, вбиваючи моряків торговельного флоту.