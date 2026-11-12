Європарламент визнав дії РФ щодо українських дітей геноцидом: ухвалено нову резолюцію

Європарламент проголосував резолюцію "Українські діти, яких насильно депортували до Росії, або які живуть на територіях України, окупованих Росією".

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Про це повідомила Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, яка перебуває з робочим візитом у Європарламенті.

"За" резолюцію проголосували 536 євродепутатів. "Проти" – 8, утрималися "37".

"Вітаю рішення Європарламенту. Дякую євродепутатам за особливу увагу до злочинів Росії з примусової депортації, мілітаризації, зміни ідентичності українських дітей – необхідності посилення санкційного тиску на РФ, щоби повернути українських дітей та зупинити порушення їх прав", – наголосила Олена Кондратюк.

За словами віцеспікерки, головне в новій резолюції Європарламенту – зміна підходу до злочинів Росії проти українських дітей.

"У центрі уваги тепер не лише депортовані діти, а й 1,6 мільйона українських дітей, які залишаються під окупацією. Європарламент вимагає припинити їхню примусову русифікацію, індоктринацію та мілітаризацію, забезпечити право на українську освіту та можливість безпечного виїзду", – наголосила Олена Кондратюк.

Крім того, Європарламент заявляє, що дії Росії щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду, і закликає держави ЄС офіційно визнати їх такими.

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"Пропонується розширити санкції на всю систему організації та забезпечення цих злочинів. Ідеться не лише про посадовців, а й про державні корпорації, зокрема "Газпром" і "Роснєфть", причетні до фінансування переміщення та перевиховання українських дітей, з конкретним переліком категорій осіб, які мають потрапити під санкції", – підкреслила Олена Кондратюк.

Як зазначила Віцеспікерка, Європарламент також окремо наголосив, що повернення українських дітей не може бути предметом політичного торгу чи територіальних поступок під час мирних переговорів.

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Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк також детальніше окреслила зміст резолюції, яка охоплює питання повернення депортованих дітей, захист дітей під окупацією, міжнародні санкції, кримінальну відповідальність та допомогу після повернення.

1. Європарламент заявляє, що дії Росії щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду, та закликає держави ЄС офіційно визнати їх такими.

2. Європарламент вимагає від Росії негайного повернення всіх депортованих і примусово переміщених дітей. Зокрема:

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Надати повну інформацію про місцеперебування, стан здоров'я та правовий статус кожної дитини.

Забезпечити доступ міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, ЮНІСЕФ та ООН.

Скасувати незаконні усиновлення, зміни громадянства та персональних даних дітей.

Закрити російські онлайн-каталоги, через які українських дітей пропонують для усиновлення.

3. Окремий великий блок присвячений приблизно 1,6 млн українських дітей, які залишаються на окупованих територіях.

Європарламент вимагає припинити примусову русифікацію, військово-патріотичне виховання, навчання дітей поводження зі зброєю та бойовими дронами, залучення до російських військових структур.

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Також вимагає забезпечити навчання українською мовою, включно з дистанційною освітою, та безпечний добровільний виїзд дітей разом із родинами на підконтрольну Україні територію.

4. Європарламент закликає розширити санкції на всю систему злочинів проти дітей – не лише проти посадовців, які організовують депортацію, а й проти всієї мережі причетних: освітніх установ, дитячих таборів, транспортних операторів, організацій з усиновлення, молодіжних структур та інших учасників.

Окремо закликає до санкцій проти "Газпрому", "Роснефти" та причетних дочірніх компаній, які, за даними Єльського університету, фінансували або забезпечували переміщення й перевиховання українських дітей.

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Також пропонує посилити міжнародну координацію санкційних списків.

5. Європарламент підтримує ордери МКС на арешт Путіна та Львової-Бєлової, але наголошує, що відповідальність має поширюватися на весь ланцюг виконавців.

Закликає держави ЄС застосовувати універсальну юрисдикцію для розслідування та переслідування посадовців середнього й нижчого рівнів, а також посилювати співпрацю Європолу, Євроюсту й українських органів у збиранні доказів.

6. Європарламент пропонує посилити міжнародні механізми пошуку та повернення дітей:

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Активізувати роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Підтримати цифрову базу даних для розшуку зниклих дітей.

Запровадити спеціальних парламентських доповідачів і посольське патронування для постійної уваги до долі зниклих та депортованих дітей.

Зобов'язати Єврокомісію прозвітувати перед Європарламентом про виконання домовленостей Міжнародної коаліції.

Закликати Угорщину (єдину країну ЄС, яка не приєдналася до Коаліції) приєднатися до Коаліції.

7. Європарламент вітає рішення Єврокомісії мобілізувати додаткові 50 млн євро на систему захисту дітей в Україні.

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Закликає забезпечити довгострокову допомогу дітям після повернення: психологічну, медичну, освітню, юридичну, відновлення документів та сімейні форми виховання.

Окремо передбачає підтримку громадських і правозахисних організацій, які займаються пошуком дітей, документуванням злочинів та їхнім поверненням.

8. Європарламент наголошує: повернення українських дітей не може бути предметом торгу, умовою територіальних поступок, обміну полоненими або інших політичних домовленостей.

Права дітей та відповідальність за злочини проти них мають бути центральними питаннями будь-яких переговорів про мир.