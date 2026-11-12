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Європарламент має намір визнати геноцидом дії РФ щодо українських дітей: що відомо

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read5 хв
390
Європарламент має намір визнати геноцидом дії РФ щодо українських дітей: що відомо
Несприйняття злочинів Росії проти українських дітей об’єднує навіть ті політичні сили Європарламенту, які не завжди прихильні до України. Джерело: European parliament

В Європарламенті відбулися дебати на тему "Українські діти, яких насильно депортували до Росії, або які живуть на територіях України, окупованих Росією".

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка була присутня на дебатах на запрошення керівництва Європарламенту.

"Очікуємо на ухвалення відповідної резолюції. Попередньо текст резолюції буде дуже сильним! Європарламент має намір заявити, що дії РФ щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду і закликає держави ЄС офіційно визнати їх такими", – підкреслила Олена Кондратюк.

Проведення дебатів відбулося за спільної ініціативи заступниці Голови Верховної Ради Олени Кондратюк та віцепрезидентки Європарламенту Еви Копач.

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"Вперше під час дебатів акцентовано піднімалося питання не лише викрадених та вивезених до Росії українських дітей, але доля тих, що знаходяться на тимчасово-окупованих територіях. А це щонайменше 1,6 млн дітей", – зазначила Олена Кондратюк.

За її словами, це вже не перша резолюція, присвячена українським дітям, яку дискутує і має намір ухвалити Європарламент: "проте для нас важливо, що вона стосується саме мілітаризації та індоктринації українських дітей.

На цьому акцентувала і висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас, відкриваючи дебати. Вона наголосила, що існують численні докази організованої Росією кампанії з депортації, мілітаризації та знищення ідентичності українських дітей про що свідчить і цьогорічний звіт ОБСЄ. На переконання Каї Каллас, все це дає всі підставити говорити про вчинення Росією злочину проти людяності.

Свої проєкти резолюцій подали 6 політичних груп Європарламенту. Їх представники також мали виступи під час дебатів.

Під час дебатів від найбільшої політичної групи Європейської народної партії, зокрема, виступила й Віцепрезидентка Європарламенту Ева Копач. Вона закликала подивитися на цю війну очима українських дітей, яких Росія розлучає з власними родинами, примусово всиновлює, позбавляє ідентичності та забороняє їм говорити українською мовою.

"На всіх моїх зустрічах в Європарламенті цього пленарного тижня, я також говоритиму про наступні важливі кроки: необхідність посилення санкцій проти всіх причетних до злочинів проти дітей та уніфікацію санкційних списків. Це про справедливість і про відповідальність. За кожним злочином РФ проти українських дітей стоять конкретні організації та люди, які не повинні почуватися безкарними", – зауважила віцеспікерка Олена Кондратюк

Підсумовуючи, Заступниця Голови Верховної Ради зазначила, що завдяки цим дебатам ідеологічно різні політичні групи Європейського парламенту звернули увагу на сенсативну тему злочинів РФ проти українських дітей.

"Це надважливо для розголосу та адвокації санкцій. Несприйняття злочинів Росії проти українських дітей об’єднує навіть ті політичні сили Європарламенту, які не завжди прихильні до України. Бо те зло, яке вчиняє Росія щодо українських дітей – категорично суперечить будь-яким європейським цінностям та людяності, як такій", – підсумувала Олена Кондратюк.

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