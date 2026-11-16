Європа шукає альтернативи американському військовому софту Palantir: в Reuters розкрили, що відбувається

Європейські країни активізували пошук альтернатив американському програмному забезпеченню Palantir Technologies, яке використовують для виконання військових завдань. Прагнучи зменшити залежність від технологій США, міністерства оборони дедалі частіше звертаються до місцевих розробників, які змагаються за контракти.

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Про це йдеться в матеріалі Reuters, автори якого дослідили, як європейські військові шукають заміну американській платформі. Для цього журналісти поспілкувалися з представниками оборонних відомств і військових структур кількох країн.

Наразі Європа не має розробки, яка могла б зрівнятися з Palantir за масштабами, досвідом розгортання та практичного застосування. Тож перед військовими постає дилема: продовжувати покладатися на перевірену американську технологію чи обирати власні рішення, які дадуть більше самостійності, але поки що поступаються їй за рівнем розвитку.

Такі системи дають змогу військовим швидко аналізувати великі обсяги даних, виявляти потенційні загрози та визначати подальші дії, зокрема цілі для ураження. Це допомагає прискорити ухвалення рішень під час бойових операцій.

Однією з компаній, що працюють над такими розробками, є німецька Helsing. Минулого тижня вона представила систему військової розвідки Clarity. У компанії заявили, що готові протягом кількох місяців поставити її початкову версію німецькій військовій бригаді, дислокованій у Литві. Цей підрозділ Бундесверу вважають одним із тих, які найімовірніше опиняться безпосередньо на передовій у разі війни з Росією.

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Німеччина вже сформувала короткий список потенційних альтернатив Palantir, однак самої американської компанії серед кандидатів немає. За словами джерела, знайомого із ситуацією, жоден із розглянутих варіантів не зрівняється за можливостями з американським програмним забезпеченням. Водночас їх вважають достатніми для потреб німецьких військових: вони мають забезпечити контроль країни над власними даними та протягом року покрити близько 80% необхідних потреб.

Франція також працює над власною військовою платформою зі штучним інтелектом під назвою Arcadia. До її створення планують залучити кількох постачальників. Заступник керівника французького агентства оборонних закупівель Александр Лагусс повідомив Reuters, що частину контрактів планують укласти до кінця року, а до середини 2027-го підготувати робочу версію, придатну для використання у військах.

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Нідерланди, які вже користуються окремими продуктами Palantir, також планують протягом двох років перейти на європейське програмне забезпечення. Як повідомив міністр оборонних закупівель країни Дерк Босвейк, військові вже проводять зустрічі з потенційними постачальниками. Імовірно, для цього доведеться об'єднати рішення нідерландських та інших європейських компаній.

"У Європі є чимало знань у сфері штучного інтелекту та ухвалення рішень, але вони розпорошені. І саме в цьому полягає проблема", – зазначив Босвейк.

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Чому європейські військові досі покладаються на Palantir

Розробку Palantir – Maven Smart System – широко використовують українські військові у війні проти Росії. Вона також стала основним програмним забезпеченням американської армії: Пентагон застосовував її, зокрема, під час війни з Іраном цього року.

Минулого року Maven Smart System почав використовувати військовий штаб НАТО. А в червні 2026-го альянс оголосив, що система готова до регулярного оперативного застосування в усіх його структурах.

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич раніше розповів Reuters, що поки не знайшов іншого рішення, яке могло б так само гнучко об'єднувати й аналізувати великі масиви різнорідних даних.

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Водночас використання таких технологій порушує важливі питання: як захистити дані, хто навчатиме системи штучного інтелекту та чи зможуть різні платформи безперешкодно взаємодіяти між собою. На цьому наголосив начальник Сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг.

Серед інших європейських компаній, які розробляють військове програмне забезпечення, – данська Systematic. Її продукт SitaWare використовують Бундесвер і деякі структури НАТО. У цьому напрямі також працюють французькі оборонні компанії Thales і Safran та паризький стартап Comand AI.

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Тим часом Palantir намагається розвіяти побоювання європейських партнерів щодо залежності від американських технологій. У компанії запевняють, що її систему штучного інтелекту, яку використовує НАТО, не можна дистанційно відключити зі США за допомогою так званого "вимикача".

Міжнародний директор Palantir Луїс Мослі заявив Reuters, що інтерес до продукції компанії в Європі залишається високим. Зокрема, торік Міністерство оборони Великої Британії уклало з американським розробником трирічну угоду про співпрацю.

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Мослі також сподівається переконати Німеччину обрати програмне забезпечення Palantir. Серед головних аргументів компанії – те, що її розробка вже пройшла перевірку в бойових умовах і використовується на практиці.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Україна використовує систему Palantir для аналізу розвідданих, визначення цілей і планування бойових операцій. За даними The Washington Post, платформа допомагала ЗСУ під час контрнаступів на Харківщині та Херсонщині, а також під час завдання точних ударів по складах боєприпасів і штабах російських військ.

Система об'єднує інформацію з різних джерел, зокрема супутникові знімки, радіолокаційні дані та фотографії російської техніки. За допомогою штучного інтелекту вона допомагає встановлювати місцеперебування противника, обирати цілі та засоби ураження, а також оцінювати результати ударів.