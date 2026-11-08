Європа, що не складала собі ціни, ще не зрозуміла, що її вже в певному сенсі немає
Обговорення нової інфраструктури європейської безпеки можливе лише після завершення війни в Україні.
Про це заявив після відповідних анонсів від Трампа та його Повноважного Зятя президент Зеленський в інтерв’ю CNNові.
"До речі, ДЛЯ ЄВРОСОЮЗУ НЕБЕЗПЕКА НАБАГАТО БІЛЬША. Ми не входимо до Євросоюзу. Ми також не член НАТО", – сказав президент.
Водночас:
про те, що Євросоюз не виконуватиме жодних угод щодо України та архітектури безпеки Європи, якщо не буде їхньою повноправною стороною,
заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас,
зазначивши, що в Європи вже є власна архітектура безпеки, і УКРАЇНА МАЄ БУТИ В НЕЇ ІНТЕГРОВАНА.
Від себе:
оскільки дурна Європа з цією інтеграцією дещо запізнюється
(хоча вся велика війна з Росією в неї – на відміну від України – ще попереду, на що, власне, й натякав Зеленський),
адже в неї все вирішує некваплива Угорщина, яку вона ж, до речі, ще й годує,
Вітькофф і Зятькофф можуть від імені Трампа поставити її, неповоротку, вже перед фактом.
А потім американці
(реальна опція: за неочікуваної підтримки китайців, які теж своє отримають),
наполегливо аргументуючи, дискутуватимуть з Україною, що раніше –
завершення війни [як наразі вважає Зеленський]
чи все ж таки перемовини.
Тож не виключено, що й переконають.
Ох вже ця "запіздала" інтеграція…
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