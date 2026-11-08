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Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

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Новини політики / Думки
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Європа, що не складала собі ціни, ще не зрозуміла, що її вже в певному сенсі немає

Європа, що не складала собі ціни, ще не зрозуміла, що її вже в певному сенсі немає
Прапори України і ЄС. Ілюстративне фото. Джерело: European Commission

Обговорення нової інфраструктури європейської безпеки можливе лише після завершення війни в Україні.

Про це заявив після відповідних анонсів від Трампа та його Повноважного Зятя президент Зеленський в інтерв’ю CNNові.

"До речі, ДЛЯ ЄВРОСОЮЗУ НЕБЕЗПЕКА НАБАГАТО БІЛЬША. Ми не входимо до Євросоюзу. Ми також не член НАТО", – сказав президент.

Водночас:

про те, що Євросоюз не виконуватиме жодних угод щодо України та архітектури безпеки Європи, якщо не буде їхньою повноправною стороною,

заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас,

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Непереможений спрут – це смертний вирок для України

зазначивши, що в Європи вже є власна архітектура безпеки, і УКРАЇНА МАЄ БУТИ В НЕЇ ІНТЕГРОВАНА.

Від себе:

оскільки дурна Європа з цією інтеграцією дещо запізнюється

(хоча вся велика війна з Росією в неї – на відміну від України – ще попереду, на що, власне, й натякав Зеленський),

адже в неї все вирішує некваплива Угорщина, яку вона ж, до речі, ще й годує,

Вітькофф і Зятькофф можуть від імені Трампа поставити її, неповоротку, вже перед фактом.

А потім американці

(реальна опція: за неочікуваної підтримки китайців, які теж своє отримають),

наполегливо аргументуючи, дискутуватимуть з Україною, що раніше –

завершення війни [як наразі вважає Зеленський]

чи все ж таки перемовини.

Тож не виключено, що й переконають.

Ох вже ця "запіздала" інтеграція…

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