Європа питає: що таке "Карфоген?" Порошенко вимагає терміново викликати силовиків у Раду для звіту

Петро Порошенко закликав терміново викликати для звіту керівників правоохоронних органів, які стали фігурантами резонансного розслідування НАБУ і САП "Карфаген". Він також наголосив, що відсутність реформ у царині верховенства права блокує членство України в Європейському Союзі, що засвідчив останній Звіт про розширення Європейської Комісії.

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Про Порошенко заявив під час виступу у Верховній Раді

"Вже пів години як парламент мав голосувати необхідні європейські закони. Вже пів години Верховна Рада, вищий законодавчий і контрольний орган держави, мала заслуховувати те, що шокувало всіх українців, всю Європу, весь світ – справу "Карфагену", – сказав Порошенко.

"Я повернувся разом з колегами з Брюсселю. Прийнятий був вікопомний Enlargement Report. Мені здається, що їх було прийнято два: один для всього світу, а інший – для керівництва держави і парламенту. Для всього світу було зазначено: Україна не зафіксувала, на відміну від Чорногорії, Албанії і навіть Молдови, дату завершення переговорів про закриття кластерів і вступ. Єдина з чотирьох. Ні, не бачить цього керівництво держави", – констатує Порошенко.

"Україна не виконала план реформ на відміну від трьох держав. Перед Україною поки що не червоне, а жовте світло. Але від нас з вами і від уряду залежить, щоби ми не зупинили рух в Європу", – зауважує Порошенко.

"В Європі нам всім ставлять питання: можете пояснити, що таке "Карфаген"? Це вже не корупція, це вже не крадіжка грошей, це зростання державної влади з бандитами. Це перехід правоохоронних органів на сторону бандитизму. Це вбивство і каліцтво мирних і незалежних громадян не лише путіним, а й правоохоронними органами держави", – обурився лідер опозиції.

"Я хочу підтримати лідерів фракцій, які сьогодні вимагали почати цей день із заслуховуванням керівників правоохоронних органів, які були задіяні в "Карфагені". Негайному їх відстороненні для того, щоб вони не мали можливості впливати на хід розслідування. І я шокований, коли я з’являюсь в парламенті і бачу – нічого не відбувається", – сказав Петро Порошенко.