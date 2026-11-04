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Єврокомісія представила оновлену модель розширення ЄС: що вона передбачає

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
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Єврокомісія представила оновлену модель розширення ЄС: що вона передбачає
Єврокомісія. Джерело: Unsplash.

Єврокомісія запропонувала нові правила, за якими країни-кандидати зможуть поступово долучатися до роботи Євросоюзу ще до офіційного вступу. Зокрема, вони отримають доступ до окремих програм, політик і спільного ринку ЄС.

Усе залежатиме від того, наскільки успішно країни виконуватимуть необхідні реформи. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Що зміниться для країн-кандидатів

Нова модель, за оцінкою Єврокомісії, дасть змогу країнам-кандидатам отримувати економічні та соціальні переваги ще під час підготовки до вступу. Вона також має прискорити узгодження національного законодавства з нормами ЄС, посилити державні інституції та зміцнити довіру між сторонами.

В основу оновленого підходу покладено чотири принципи:

Заслуги – перехід до наступного етапу інтеграції залежатиме від реальних успіхів країни у проведенні реформ.

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Умовність – просування до ЄС можливе лише за умови виконання визначених вимог у межах переговорних розділів.

Оборотність – якщо країна відмовиться від реформ або почне відступати від них, доступ до програм і ринків Євросоюзу можуть обмежити чи скасувати.

Стратегічна узгодженість – країни-кандидати мають дотримуватися спільного зовнішньополітичного курсу та політики безпеки ЄС.

Що дає поступове зближення з ЄС

Єврокомісія зазначає, що поступова інтеграція вже дає практичні результати. Зокрема, з 1 січня 2026 року Україна та Молдова приєдналися до єдиної роумінгової зони ЄС, що дозволило користуватися мобільним зв’язком без додаткової плати.

Також банки Молдови та низки країн Західних Балкан увійшли до платіжної системи SEPA, завдяки чому міжнародні перекази стали швидшими й дешевшими.

Крім того, між ЄС, Молдовою та країнами Західних Балкан запрацювали так звані зелені коридори для вантажного транспорту. Вони скоротили час очікування на кордонах і спростили торгівлю.

А впродовж 2021–2025 років понад 25 тисяч студентів і викладачів із країн-кандидатів скористалися можливостями навчання та стажування за програмою Erasmus+.

Водночас нова модель не замінює традиційного процесу вступу до ЄС, а доповнює його. Вона передбачає карту інтеграції за 33 переговорними розділами, об’єднаними у шість тематичних кластерів. Для оцінки прогресу Єврокомісія проводитиме щорічні консультації з країнами-партнерами.

Залежно від рівня готовності країни зможуть отримати доступ до внутрішніх програм ЄС, співпраці з його агентствами та поступової інтеграції у внутрішній ринок.

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 жовтня Рада Європейського Союзу офіційно відкрила кластери 2 і 3 в перемовинах про вступ України до обʼєднання. Це сталося на міжурядовій конференції Україна – ЄС у Люксембурзі, де аналогічне рішення ухвалили й щодо Молдови.

Було відкрито кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

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