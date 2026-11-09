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ЄС відправить двох високопосадовців на переговори в Абу-Дабі, але є "нюанс" – Politico

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
387
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Ілюстративна фото. Джерело: president.gov.ua

Європейський Союз направить двох високопосадовців на переговори між Україною, Росією та США, які у вівторок, 10 листопада, розпочнуться в Абу-Дабі. Водночас поки незрозуміло, чи будуть представники ЄС безпосередньо присутні під час переговорів.

Європейський Союз направить двох високопосадовців на переговори між Україною, Росією та США, які розпочнуться у вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі. Однак поки невідомо, чи зможуть представники ЄС бути безпосередньо в кімнаті, де відбуватимуться обговорення.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох представників Євросоюзу. Участь європейських посадовців підтвердила й президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У дописі в соцмережі X вона зазначила, що ЄС буде представлений на зустрічі України, Росії та США.

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"ЄС буде присутній разом із нашими партнерами", – написала фон дер Ляєн.

ЄС відправить двох високопосадовців на переговори в Абу-Дабі, але є ''нюанс'' – Politico

Допис Урсули фон дер Ляєн в соцмережі X. Джерело: Скриншот

Водночас у Москві заявляють, що європейці не братимуть участі в самих переговорах. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч відбудеться за участю України, Росії та США, які виступатимуть посередниками.

Попри ці заяви Кремля, ЄС направить до Абу-Дабі двох своїх представників. Європейську комісію представлятиме керівник апарату Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт, а Європейську раду – головна радниця з питань зовнішньої політики її президента Антоніу Кошти Анна-Марія Бура.

Також до зустрічей долучаться радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це Politico повідомили німецький урядовець і двоє дипломатів ЄС.

Водночас остаточного рішення щодо формату участі європейців досі немає. Німецький урядовець пояснив виданню, що його "визначатимуть у міру просування обговорень".

Однак інший представник ЄС, який говорив на умовах анонімності через делікатність підготовки до зустрічі, заявив Politico, що європейці не сидітимуть безпосередньо за столом переговорів.

Як зазначає видання, лідери Євросоюзу досі не узгодили, у який саме спосіб Європа має бути представлена в цьому переговорному процесі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українська делегація вирушила до Абу-Дабі для участі у тристоронніх переговорах із представниками США та Росії, запланованих на 10–11 листопада. Голова делегації Рустем Умєров зазначив, що паралельно відбудуться окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами. Він також наголосив, що Україна розраховує на досягнення тривалого й стійкого миру, гарантії безпеки та реальні можливості для відновлення країни після війни.

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