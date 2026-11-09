ЄС відправить двох високопосадовців на переговори в Абу-Дабі, але є ''нюанс'' – Politico

Європейський Союз направить двох високопосадовців на переговори між Україною, Росією та США, які у вівторок, 10 листопада, розпочнуться в Абу-Дабі. Водночас поки незрозуміло, чи будуть представники ЄС безпосередньо присутні під час переговорів.

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Європейський Союз направить двох високопосадовців на переговори між Україною, Росією та США, які розпочнуться у вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі. Однак поки невідомо, чи зможуть представники ЄС бути безпосередньо в кімнаті, де відбуватимуться обговорення.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох представників Євросоюзу. Участь європейських посадовців підтвердила й президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У дописі в соцмережі X вона зазначила, що ЄС буде представлений на зустрічі України, Росії та США.

"ЄС буде присутній разом із нашими партнерами", – написала фон дер Ляєн.

Водночас у Москві заявляють, що європейці не братимуть участі в самих переговорах. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч відбудеться за участю України, Росії та США, які виступатимуть посередниками.

Попри ці заяви Кремля, ЄС направить до Абу-Дабі двох своїх представників. Європейську комісію представлятиме керівник апарату Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт, а Європейську раду – головна радниця з питань зовнішньої політики її президента Антоніу Кошти Анна-Марія Бура.

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Також до зустрічей долучаться радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це Politico повідомили німецький урядовець і двоє дипломатів ЄС.

Водночас остаточного рішення щодо формату участі європейців досі немає. Німецький урядовець пояснив виданню, що його "визначатимуть у міру просування обговорень".

Однак інший представник ЄС, який говорив на умовах анонімності через делікатність підготовки до зустрічі, заявив Politico, що європейці не сидітимуть безпосередньо за столом переговорів.

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Як зазначає видання, лідери Євросоюзу досі не узгодили, у який саме спосіб Європа має бути представлена в цьому переговорному процесі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українська делегація вирушила до Абу-Дабі для участі у тристоронніх переговорах із представниками США та Росії, запланованих на 10–11 листопада. Голова делегації Рустем Умєров зазначив, що паралельно відбудуться окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами. Він також наголосив, що Україна розраховує на досягнення тривалого й стійкого миру, гарантії безпеки та реальні можливості для відновлення країни після війни.