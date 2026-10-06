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ЄС розглядає посилення обмежень для російських дипломатів через гібридні загрози: що відомо

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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Прапор ЄС
Прапор Європейського Союзу. Ілюстрація. Джерело: depositphotos/paulgrecaud

Європейський Союз розглядає можливість посилення обмежень і перевірок для російських дипломатів на тлі серії гібридних атак у Європі. Пересування та діяльність представників Росії опинилися під пильною увагою держав-членів, оскільки деякі атаки безпосередньо приписують Москві.

Серед можливих заходів – посилення контролю за переміщеннями російських дипломатів та суворіші правила транзиту. Водночас дискусія перебуває на початковій стадії, пише Еuronews.

Джерело: високопоставлені дипломати, знайомі з перебігом обговорень, та представник Європейської комісії

Чому в ЄС заговорили про нові обмеження

Серед варіантів, які розглядають країни ЄС, – посилення контролю над російськими дипломатами для протидії гібридній війні та саботажу.

Минулого місяця Угорщина вислала 10 російських дипломатів, звинувачених у "неприйнятній" поведінці відповідно до Віденської конвенції 1961 року. Москва відповіла тим самим.

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Побоювання також посилили передбачуваний підпал оборонного підприємства в Естонії та виявлення безпілотника, що не розірвався, в аеропорту Лейпцига в Німеччині. Обидва інциденти пов'язують із Росією.

Як зараз контролюють дипломатів

Дискусія є продовженням механізму, запровадженого ЄС минулого року в рамках 19-го пакету санкцій.

Російські дипломати мають повідомляти про намір в'їхати в іншу державу-члена ЄС або проїхати через неї транзитом не пізніше ніж за 24 години до передбачуваного в'їзду. Це стосується представників усіх рангів, а також членів їхніх сімей.

Водночас система сама по собі не обмежує пересування дипломатів.

"Оскільки система діє лише з січня 2026 року, досвід її застосування обмежений", – заявив представник Європейської комісії.

Дипломатам можуть посилити правила транзиту

Держави-члени можуть вимагати від російських дипломатів отримувати дозвіл на транзит. У разі відмови дипломат не зможе перетнути кордон. Ця процедура необов'язкова, і наразі її запровадили лише дві країни.

Тепер увага ЄС також зміщується на можливу пряму чи непряму роль російських дипломатів у гібридних атаках.

"Дії Росії не залишаться без відповіді", – йдеться у проєкті висновків саміту лідерів ЄС.

Водночас під час обговорення нових заходів Брюсселю доведеться враховувати Віденську конвенцію, яка надає дипломатам широкі права та захист.

Як повідомляв OBOZ.UA, визначення "гібридні" для атак країни-агресорки Росії не відповідають дійсності. Європейські політики повинні перестати так визначати те, що робить Москва, і називати речі своїми іменами – це "терористичні атаки" та "диверсії". Ба більше, системність таких дій РФ проти Європи фактично означає "своєрідну війну", заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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