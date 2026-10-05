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"ЄС продовжує активну роботу": Каллас оцінила ймовірність повернення санкцій проти Усманова і Фрідмана

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 387
"ЄС продовжує активну роботу": Каллас оцінила ймовірність повернення санкцій проти Усманова і Фрідмана
Кая Каллас. Ілюстративне фото. Джерело: english.republika.mk

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не очікує найближчим часом повернення під санкції Євросоюзу російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Водночас у ЄС триває робота над новими обмеженнями.

Про це Кая Каллас заявила 5 жовтня після засідання Ради асоціації Молдова – ЄС у Брюсселі. Вона відповіла на запитання щодо можливості повторного внесення Усманова та Фрідмана до санкційного списку.

"Я не бачу, щоб це щодо цих двох осіб сталося найближчим часом", – сказала Каллас.

Вона зазначила, що ЄС наразі готує близько 1600 нових позицій до санкційних списків.

"Я хочу ще раз наголосити: у зв’язку з рішеннями, ухваленими два тижні тому, 2998 позицій з санкційних списків залишатимуться чинними протягом трьох років. Тобто, в нас більше немає рішення про продовження їхньої дії кожні шість місяців", – підкреслила головна дипломатка ЄС.

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Вона додала, що країни-члени ЄС можуть вільно пропонувати імена людей, яких, на їхню думку, слід внести до санкційного списку. Остаточне рішення щодо таких пропозицій ухвалюють держави-члени.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські олігархи почали вивчати ситуацію навколо Усманова та Фрідмана після їхнього виключення із санкційного списку ЄС. Деякі бізнесмени сподіваються, що цей випадок може стати прецедентом для оскарження власних обмежень, хоча більшість співрозмовників вважає рішення щодо двох олігархів пов’язаним з особливими обставинами.

Водночас Україна закликала ЄС не виключати Усманова та Фрідмана із санкційного списку. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що причини для запровадження обмежень проти бізнесменів не змінилися, а їхнє скасування стало б "неправильним сигналом для Москви" в момент, коли санкційний тиск на Росію необхідно посилювати.

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