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ЄС готує "дорожні карти" для вступу України, Молдови, Албанії та Чорногорії: в Politico розкрили подробиці

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
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ЄС готує "дорожні карти" для вступу України, Молдови, Албанії та Чорногорії: в Politico розкрили подробиці
ЄС розробляє "дорожні карти" з чітким шляхом до членства.
Джерело: Pexels

Європейський Союз розробляє "дорожні карти" для вступу України, Молдови, Албанії та Чорногорії, які мають передбачати чіткий покроковий шлях до членства в блоці. Для цих чотирьох країн також планують визначити орієнтовні терміни завершення переговорів за умови проведення необхідних реформ.

Про це пише Politico з посиланням на двох високопоставлених представників Єврокомісії. За їхніми словами, ці чотири держави вважаються лідерами серед кандидатів на вступ до ЄС, однак досі стикаються з повільним просуванням і невизначеністю щодо термінів приєднання.

Умови та терміни вступу до ЄС

Зазначається, що "дорожні карти" мають чіткіше визначити, яких саме реформ очікують від кожної країни, а також створити відповідні зобов'язання для нинішніх членів ЄС. У документах планують встановити орієнтовні дати завершення груп реформ, відомих як переговорні "кластери".

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку вересня заявила про цільову підтримку країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу.

ЄС готує ''дорожні карти'' для вступу України, Молдови, Албанії та Чорногорії: в Politico розкрили подробиці

Європейський Союз. Ілюстративне фото.

Джерело: Pexels

Комісар з питань розширення Марта Кос розраховує, що ці кроки зроблять поточний сезон справжньою "осінню розширення".

Водночас на цьому етапі "дорожні карти" не планують пропонувати Косову, Північній Македонії та Боснії і Герцеговині. Також їх не отримають Грузія, Туреччина та Сербія, чиї заявки, за даними Politico, фактично зупинилися через занепокоєння щодо відступу від демократичних принципів і реформування судової системи.

У ЄС говорять про геополітичну необхідність розширення

У ЄС дедалі більше розглядають розширення блоку як геополітичну необхідність на тлі напружених відносин із партнерами, зокрема США, конкуренції з Китаєм та загроз із боку Росії.

Окремо в ЄС переглядають політику "передвступної" підготовки. Йдеться про створення для країн-кандидатів кращого шляху до поступової інтеграції через економічні переваги та доступ до спільних проєктів у міру виконання реформ.

Водночас Єврокомісія пропонує запровадити захисні застереження та перехідні періоди для нових членів перед наданням їм повноцінних прав. Це необхідно для запобігання ситуаціям, коли нові країни можуть блокувати рішення блоку, як це неодноразово робила Угорщина щодо санкцій проти РФ та допомоги Україні.

Очікується, що 6 жовтня відповідний перегляд політики представлять високопоставленим представникам ЄС. Водночас 15 жовтня лідери країн-членів мають обговорити розширення ЄС та внутрішні реформи під час дводенного саміту в Брюсселі.

Нагадаємо, Україна та ЄС відкрили переговори щодо кластера "Основи", який став першим тематичним блоком у процесі вступу нашої держави до Євросоюзу. Він охоплює питання верховенства права, основоположних прав і свобод, демократичних інституцій, реформи держуправління та економічних критеріїв.

Як писав OBOZ.UA, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не блокуватиме відкриття переговорних кластерів для України. Водночас він зазначив, що процес вступу України до ЄС буде непростим.

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