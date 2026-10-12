"Єдиний рецепт": Сибіга пояснив, як можна змусити Путіна до реальних перемовин про мир

Росія погодиться на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні лише під сильним тиском. Для цього необхідні лідерство США, посилення санкцій та ізоляція країни-агресорки.

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Про це в інтерв'ю медіа заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він додав, що паралельно важливо зміцнювати оборонні спроможності України, зокрема далекобійні можливості.

Умови для реального діалогу з РФ

За словами очільника МЗС, РФ поки не відчуває достатнього тиску, щоб погодитися на серйозні переговори про мир. Він переконаний, що реальний діалог стане можливим, коли Москва опиниться в ситуації, за якої продовження війни матиме для неї надто високу ціну.

Для цього є єдиний "рецепт": потрібні активне лідерство США, посилення тиску на РФ і відчутні наслідки агресії для Володимира Путіна та його оточення, вважає Сибіга. Також Росія має усвідомити, що досягти своїх цілей у війні проти України їй не вдасться.

"Якщо говорити про підвищення ціни – це тиск, санкції, цей важіль мають і США, й інші наші партнери. Це, безумовно, заморожені російські активи, це дуже чутливо для Росії, і це те, що дійсно буде їх заганяти за стіл перемовин", – пояснив посадовець.

Він додав, що для примусу Росії до серйозних переговорів необхідно посилити її міжнародну ізоляцію, адже наразі російські політики продовжують контактувати зі світовими лідерами, а громадян РФ запрошують на культурні події та спортивні змагання.

Інструменти для примусу РФ до діалогу

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Очільник МЗС зазначив, що Москва не демонструє готовності зменшувати агресію, а натомість посилює її у відповідь на мирні ініціативи. На противагу цьому Україна разом з американськими та європейськими партнерами підготувала власні пропозиції щодо досягнення миру.

"Ми маємо це розуміння. Цей гордіїв вузол можна розрубати тими інструментами, які ще повністю не задіяні. Це зміцнення наших українських оборонних спроможностей, зокрема далекобійних, ліцензії для нашого ОПК, посилення армії, наша макрофінансова стабільність", – сказав Сибіга.

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За його словами, поєднання цих заходів посилить тиск на Росію та змусить її розпочати реальні переговори. Він наголосив, що Україна готова до такого діалогу.

"Україна готова. І ми це демонструємо чітко", – підсумував він.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджував, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису, а "обидві сторони дали на це згоду".

Як писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

Згодом Зеленський повідомив, що віддав накази ЗСУ щодо енергетичного перемир'я. Київ також очікує, що російський диктатор Володимир Путін виконає те, про що сказав американський лідер Дональд Трамп.