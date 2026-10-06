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"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 2,5 т.
"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР
Полонені з Південної Кореї. Джерело: Yonhap.

Україна передала Південній Кореї повідомлення з вибаченнями через розголошення інформації про передачу Сеулу двох військовополонених із КНДР. Водночас у корейському уряді заявили, що вибачення не відповідають очікуванням Сеула, тому розглядають подальші дипломатичні кроки.

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн під час парламентського аудиту його відомства. Про ситуацію повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Він постійно контактує з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Український посадовець, за його словами, пояснив складність ситуації та передав повідомлення, яке містило вибачення.

"Є різниця з тим рівнем, якого ми очікуємо", – сказав глава МЗС Південної Кореї. Отже Сеул має намір вжити рішучих заходів.

Серед можливих варіантів корейська сторона розглядає відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чана. Таку пропозицію раніше висловив один із депутатів.

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Чо Хюн також наголосив, що від самого початку існувала домовленість не розголошувати інформацію про полонених. Україна першою попросила не робити цю історію публічною, оскільки йшлося про безпеку військових та їхніх родин, які залишаються у Північній Кореї.

Двоє військовослужбовців КНДР потрапили в український полон у січні 2025 року під час бойових дій на боці Росії в Курській області. У середині вересня 2026 року вони прибули до Південної Кореї.

Після цього президент України Володимир Зеленський публічно повідомив про передачу військовополонених Сеулу. Його офіс згодом заявив, що домовленості про нерозголошення інформації не існувало.

Чо Хюн припустив, що Зеленський міг розкрити інформацію про передачу полонених, щоб продемонструвати ООН, що Україна діяла відповідно до принципів ліберальної демократії. Водночас міністр підкреслив, що це лише його особиста інтерпретація.

Південна Корея наразі намагається врегулювати суперечку дипломатичними каналами, наголошуючи на важливості збереження відносин з Україною.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Історія з двома північнокорейськими військовими, яких Україна передала Південній Кореї, перетворилася на серйозну дипломатичну суперечку. Сеул вимагає від Києва визнати, що сторони домовлялися про конфіденційність, і публічно вибачитися за те, що Володимир Зеленський розповів про військових під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Київ заперечує, що існувала окрема угода про нерозголошення.

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