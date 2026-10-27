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"Є попередня домовленість": Лубінець заявив, що гуманітарна місія в Олешках може поширитися на інші населені пункти

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
252
"Є попередня домовленість": Лубінець заявив, що гуманітарна місія в Олешках може поширитися на інші населені пункти
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Джерело: Facebook Дмитро Лубінець

Гуманітарна місія, яку розпочали в окупованих Олешках Херсонської області, може охопити й інші населені пункти. Вже є попередня домовленість про поширення місії на інші території, адже гуманітарна катастрофа торкнулася не лише Олешок. 

Про таку можливість 27 жовтня заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, в ефірі телебачення, передає Укрінформ. За словами омбудсмена, 

''Є попередня домовленість'': Лубінець заявив, що гуманітарна місія в Олешках може поширитися на інші населені пункти

Олешки на карті. Джерело: deepstatemap.live

"Є попередня домовленість, що гуманітарна місія в Олешках автоматично може бути розповсюджена на територію інших населених пунктів, бо зараз гуманітарна катастрофа не тільки в Олешках", – сказав Лубінець.

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Він уточнив, що Олешківська територіальна громада охоплює кілька населених пунктів, де перебувають тисячі цивільних громадян. Спочатку допомогу можуть поширити на інші населені пункти Херсонської області.

"А далі ми готові рухатися вперед", – додав омбудсмен.

Режим тиші

Як повідомлялося, перша леді США Меланія Трамп заявила, що домоглася укладення локального перемир’я між Україною та Росією. Воно стосується окупованих Олешок і має забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготовку евакуації цивільних.

За інформацією пресслужби Білого дому, сторони домовилися тимчасово припинити всі військові дії в районі міста, щоб організувати допомогу населенню та підготувати безпечний коридор для евакуації.

Вранці 27 жовтня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про початок гуманітарної місії в Олешках. У районі її проведення оголосили двостороннє припинення вогню.

За інформацією голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, режим тиші розпочався о 3:00 за київським часом 27 жовтня та має тривати до 22:59 1 листопада. Угода передбачає можливість доставити гуманітарну допомогу та підготувати евакуацію цивільних.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна і Росія домовились про тимчасове припинення бойових дій в Олешках.

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