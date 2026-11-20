Майбутні гарантії безпеки для України ще напрацьовуються, але у США стверджують, що в основі може бути принцип статті 5 Північноатлантичного договору. Можливо, у Вашингтоні й Києві по-різному розуміють ці зобов'язання.

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Це не виключив президент Володимир Зеленський, який 19 листопада говорив зі спецпредставниками Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Берліні (Німеччина) під час саміту Коаліції охочих. Спілкуючись із журналістами, глава держави прокоментував потенційні домовленості, передає "Укрінформ".

"Я вдячний Джареду та Стіву. Вони намагалися чітко пояснити нам свою позицію. Але я не впевнений, що ми маємо спільне розуміння статті 5 – таке, як ми її розуміємо", – зазначив президент.

Наразі Київ не має чіткої відповіді щодо можливого розміщення американських військових баз на території нашої країни в межах гарантій за зразком статті 5 НАТО.

"Звісно, ми були б раді, якби наші американські партнери, яким ми довіряємо, мали свої бази в Україні, як на Близькому Сході. До речі, ці країни не є членами НАТО, але там є бази", – нагадав Зеленський.

Сполучені Штати поки не пояснили свою позицію. "Чи маємо ми відповідь на це? Я – ні. Станом на сьогодні (19 листопада. – Ред.) я не знаю відповіді", – сказав глава держави.

Принципово важливою буде не лише присутність військ союзників, а й те, якою буде їхня реакція в разі нового російського нападу.

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"Що робитимуть партнери? Що вони робитимуть, якщо – перепрошую, не якщо, а коли – вони (росіяни. – Ред.) спробують зробити це знову?" – запитав Зеленський.

Механізм, який буде діяти в межах безпекових гарантій, має бути зрозумілим не лише урядам держав-партнерів, а й українському суспільству, громадянам, які планують повернутися додому, потенційним інвесторам тощо.

"Гаразд, чудово. Стаття 5, але без НАТО. Добре, поясніть нам, що це означає. Для мене найважливіше – як країни відреагують на агресію", – наголосив президент.

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Що передувало

Додамо, що у своєму Telegram-каналі після зустрічі з Віткоффом, Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки Зеленський заявив, що сторони "приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для Росії". Деталями він не поділився.

Засідання Коаліції охочих відбулося у німецькій столиці 19 листопада. Спеціальний посланник США Джаред Кушнер стверджує, що Російська Федерація начебто не проти надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 Північноатлантичного договору. Водночас він визнав, що в росіян "є багато скептицизму й недовіри щодо цієї концепції".

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Як писав OBOZ.UA, лідери України, Німеччини, Франції та Великої Британії за підсумками засідання Коаліції охочих погодили спільні позиції щодо подальшої підтримки Києва, тиску на Москву й умов завершення війни. У зустрічі також взяли участь представники інших країн коаліції та Сполучених Штатів Америки.