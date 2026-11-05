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"Є певні технічні нюанси": Бернем сказав, чи запросять Путіна на саміт G20 у Британії

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
339
Енді Бернем
Водночас Бернем звернув увагу на певні технічні нюанси

Кремлівського диктатора Володимира Путіна не запросять на саміт лідерів G20, який наступного року відбудеться у Великій Британії. Водночас прем’єр-міністр країни Енді Бернем уточнив, що остаточне рішення щодо запрошень ухвалює не британський уряд, а сама "Група двадцяти".

Він також пояснив, що технічно участь російського диктатора можлива, однак чинні санкції не дозволять йому приїхати. Про це Бернем заявив у коментарі виданню The Economist.

Чому Путіна не запросять на саміт G20

На запитання, чи отримає Володимир Путін запрошення на саміт лідерів G20 у листопаді наступного року, Енді Бернем відповів негативно.

"Ні. Проти провідних діячів адміністрації введено санкції", – сказав британський прем’єр-міністр.

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Водночас Бернем звернув увагу на певні технічні нюанси. За його словами, рішення щодо запрошень ухвалює не Велика Британія, яка прийматиме саміт, а безпосередньо "Група двадцяти".

"А щодо запрошень є певні технічні нюанси, оскільки, як я розумію, цим займається саме "Група двадцяти", а не Велика Британія. Тож, якщо перефразувати, технічно це можливо, але він не приїде через діючі санкції", – пояснив Бернем.

Як повідомляв , Сполучені Штати запросили російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті G20, який відбудеться в Маямі у грудні. Там вважають, що присутність глави Кремля може стати можливістю для його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

У Кремлі відреагували на заяву США щодо запрошення Путіна на саміт G20. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, "Росія вдячна за запрошення Путіна на саміт G20 – далі це пропрацюють дипломатичними каналами".

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