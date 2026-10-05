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"Є напрацювання": Зеленський розповів про розробку супутникової системи, схожої на Starlink

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read1 хв
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"Є напрацювання": Зеленський розповів про розробку супутникової системи, схожої на Starlink
Україна хоче створити аналог Starlink. Фото ілюстративне. Джерело: Defence Express

В Україні розробляється система супутникового зв'язку, подібна до американського Starlink (проєкту, створеного компанією SpaceX Ілона Маска). Невідомо, на якому етапі перебувають роботи.

Про те, що український аналог Starlink уже в розробці, повідомив президент Володимир Зеленський у неділю, 4 жовтня, спілкуючись із журналістами. Деталей він не розкрив.

"Є напрацювання. Ми працюємо над similar Starlink", – заявив глава держави.

Наразі SpaceX забороняє українським військовослужбовцям користуватися можливостями супутникового інтернету Starlink під час ударів вглиб Росії. Зеленський зазначив, що було би справедливо надати Україні такий доступ.

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"Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного", – пояснив він.

Водночас президент подякував за наявні технології. "Ми давали відповідні сигнали, для чого нам продовження цієї програми, тому що китайці поділяться з Росією", – додав Зеленський.

Що передувало

3 жовтня в інтерв'ю Financial Times Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація прискорила роботу над власною супутниковою мережею "Рассвет" за підтримки КНР.

Він також повідомив, що кілька разів порушував питання впровадження американських санкцій проти організацій, що беруть участь у створенні "Рассвету". 

Як писав OBOZ.UA, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив США "повноцінною космічною війною" через це прохання президента України. Мовляв, у разі блокування російської супутникової системи американські супутники Starlink стануть "цілями у відповідь".

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