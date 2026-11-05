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"Є надія": Зеленський заявив, що сподівається на відновлення допомоги Україні після перемоги демократів на виборах у США

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
171
"Є надія": Зеленський заявив, що сподівається на відновлення допомоги Україні після перемоги демократів на виборах у США
Володимир Зеленський. Джерело: Пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський сказав, що означає для України перемога демократів на проміжних виборах у США. Глава держави висловив сподівання, що вони збільшать підтримку нашої держави

Він згадав про потужну фінансову допомогу або підтримку у вигляді зброї. Про це Зеленський сказав в інтервʼю Яну Бемерманну для програми ZDF Magazin Royale.

"Я вдячний і республіканцям, але демократи дуже чітко говорять про підтримку України, про допомогу Україні. Вони говорять про відновлення зв’язків між США та Європою... Тому є надія, що буде встановлено баланс сил і що ми отримаємо більше підтримки", – зазначив він.

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За словами президента, додаткова допомога з боку США може вплинути на російського диктора Володимира Путіна

"Якщо Конгрес зараз говоритиме про потужну фінансову підтримку або підтримку у вигляді зброї, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде позитивним фактором, який вплине на Путіна", – пояснив Зеленський. 

Він також прокоментував ситуацію зі Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. 

"Ми вдячні SpaceX за те, що вони надають нам зв’язок. Це було дуже корисно на початку війни. Але ми маємо чітко заявити: звичайно, нам не подобається його позиція щодо цієї війни", – сказав глава держави. 

Як повідомляв OBOZ.UA, перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США може суттєво вплинути на відносини Вашингтона з Європою, зокрема на підтримку України, політику щодо Росії та енергетичну ситуацію. Водночас посилення позицій демократів у Конгресі здатне загострити протистояння з президентом Дональдом Трампом і ще більше ускладнити трансатлантичні відносини.

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