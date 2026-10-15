"Є лише гіпотези": прем'єр Болгарії вважає, що доказів причетності Росії до обстрілів торгових суден недостатньо. Відео

Болгарія поки не має достатніх доказів, щоб остаточно підтвердити причетність Росії до атак на торгові судна біля свого узбережжя. Водночас прем’єр-міністр Румен Радеввважає російський слід одним із можливих пояснень інцидентів, однак наголошує на необхідності додаткових доказів.

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Під час перевірки одного з пошкоджених кораблів фахівці намагалися знайти сліди безпілотників, однак ця спроба не дала результатів. Про це Радев заявив перед початком саміту Європейського Союзу.

"Це питання, на яке ми досі не маємо відповіді", – зазначив Радев.

За складних умов на судно, яке мало крен і затоплене машинне відділення, спустили двох спеціально навчених моряків. Вони мали виявити можливі сліди дронів, проте знайти їх не вдалося.

Наступним етапом має стати детальне дослідження судна "Челсі-3". За очікуваннями Радева, його відбуксирують до порту Бургас, де фахівці зможуть ретельніше оглянути корабель, знайти можливі уламки та зібрати докази.

"В іншому випадку є гіпотези", – наголосив прем’єр.

Радев також повідомив, що озвучив російському послу свою версію подій. Логічно припускати, що атаки можуть бути пов’язані з Росією, оскільки Україна не мала б причин атакувати власні судна та екіпажі.

"Але остаточних доказів немає", – підсумував він.

Болгарія планує до 30 жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам у Чорному морі. Рішення ухвалили на тлі двох атак дронів на цивільні вантажні судна біля болгарського узбережжя протягом одного тижня, одна з яких призвела до затоплення судна та зникнення 11 членів екіпажу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що біля берегів Болгарії дрони атакували два торгові судна у виключній економічній зоні країни. Одне судно отримало серйозні пошкодження корпусу та затонуло, а доля його екіпажу залишається невідомою.

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