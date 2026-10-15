"Є лише гіпотези": прем'єр Болгарії вважає, що доказів причетності Росії до обстрілів торгових суден недостатньо. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяПутін на навчаннях "Центр-2026"Під Герасимовим захитався стілець: що ховається за ширмою масштабних навчань "Центр-2026" у РФ і яку роль відіграла операція "Вівальді"Україна виконала умови для отримання 4 млрд євро. Ілюстративне фото.Україна розблокувала 4 млрд євро допомоги від ЄС: які закони ухвалили нардепи"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянами"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянамиЯк працювала схемаСхема Баленка: через райсуд у маленькому містечку переоформлювали нерухомість у Києві на мільйони доларів. Розслідування OBOZ.UA"Я Медведчуку дав би Героя України": телеведучий Микола Вересень зробив гучну заяву про кума Путіна та його "допомогу" українцям"Я Медведчуку дав би Героя України": телеведучий Микола Вересень зробив гучну заяву про кума Путіна та його "допомогу" українцямУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відео"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і позицію Європи щодо дизельної угоди"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і позицію Європи щодо дизельної угодиДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою

"Є лише гіпотези": прем'єр Болгарії вважає, що доказів причетності Росії до обстрілів торгових суден недостатньо. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 411
"Є лише гіпотези": прем'єр Болгарії вважає, що доказів причетності Росії до обстрілів торгових суден недостатньо. Відео
У Болгарії зробили заяву про атаку дронів на два судна. Джерело: Vessel Finder

Болгарія поки не має достатніх доказів, щоб остаточно підтвердити причетність Росії до атак на торгові судна біля свого узбережжя. Водночас прем’єр-міністр Румен Радеввважає російський слід одним із можливих пояснень інцидентів, однак наголошує на необхідності додаткових доказів.

Під час перевірки одного з пошкоджених кораблів фахівці намагалися знайти сліди безпілотників, однак ця спроба не дала результатів. Про це Радев заявив перед початком саміту Європейського Союзу.

"Це питання, на яке ми досі не маємо відповіді", – зазначив Радев.

За складних умов на судно, яке мало крен і затоплене машинне відділення, спустили двох спеціально навчених моряків. Вони мали виявити можливі сліди дронів, проте знайти їх не вдалося.

Наступним етапом має стати детальне дослідження судна "Челсі-3". За очікуваннями Радева, його відбуксирують до порту Бургас, де фахівці зможуть ретельніше оглянути корабель, знайти можливі уламки та зібрати докази.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 33,4 т.
"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео
icon 33,4 т.
"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео
Микола ГоломшаМикола Голомша
icon 8,9 т.
Хто дозволив Вашингтону шантажувати Україну?
icon 8,9 т.
Хто дозволив Вашингтону шантажувати Україну?
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 8,1 т.
Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. Відео
icon 8,1 т.
Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. Відео

"В іншому випадку є гіпотези", – наголосив прем’єр.

Радев також повідомив, що озвучив російському послу свою версію подій. Логічно припускати, що атаки можуть бути пов’язані з Росією, оскільки Україна не мала б причин атакувати власні судна та екіпажі.

"Але остаточних доказів немає", – підсумував він.

Болгарія планує до 30 жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам у Чорному морі. Рішення ухвалили на тлі двох атак дронів на цивільні вантажні судна біля болгарського узбережжя протягом одного тижня, одна з яких призвела до затоплення судна та зникнення 11 членів екіпажу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що біля берегів Болгарії дрони атакували два торгові судна у виключній економічній зоні країни. Одне судно отримало серйозні пошкодження корпусу та затонуло, а доля його екіпажу залишається невідомою.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
Війна в УкраїніБолгаріяРосіяРумен РадевРумен Радев
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись