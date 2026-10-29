''Є інформація від розвідки'': Зеленський попередив про підготовку Росією нових балістичних ударів

Україна готується до нових російських балістичних атак і потребує додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас Київ закликає партнерів посилити санкційний тиск на Росію, щоб обмежити її можливості виробляти ракети.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 29 жовтня. Основні тези виступу опублікував Telegram-канал Офісу президента.

Зеленський закликав прискорити санкції проти російської балістики

На засіданні Ставки головну увагу приділили протидії російській балістиці. Зеленський наголосив, що нинішнього санкційного тиску недостатньо, тому Україна потребує нових обмежень проти Росії, про які Київ домовлявся з міжнародними партнерами.

За словами президента, санкції в ключових юрисдикціях не завжди дають результат одразу – іноді для цього потрібні місяці роботи. Що довше зволікають із запровадженням обмежень проти російської балістичної програми, то більше часу Москва має для використання схем постачання компонентів, необхідних для виробництва ракет.

У зв'язку з цим Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України прискорити роботу з партнерами над відповідними санкційними пакетами.

Ще одним важливим питанням стало посилення протиповітряної оборони України та постачання додаткових ракет-перехоплювачів, передусім для систем Patriot. Зеленський наголосив, що партнери мають можливість надати Україні необхідні засоби для захисту від російських ракет.

"Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення", – заявив глава держави.

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Крім того, на Ставці визначили додаткові завдання щодо далекобійних санкцій, які, за словами Зеленського, дають результат значно швидше. Президент не розкрив подробиць, але зазначив, що ефективність українських далекобійних ударів була помітна протягом останніх тижнів.

Росія атакувала Дніпро, Чернігів і Кременчук

У вечірньому зверненні Зеленський також розповів про наслідки російських атак на українські міста 29 жовтня. У Дніпрі, Чернігові та Кременчуці внаслідок денних ударів загинули 19 людей, ще десятки дістали поранення.

Головні історії дня

У Дніпрі російський ударний безпілотник типу "Шахед" влучив у залізничний вокзал, де люди чекали на потяг сполученням Дніпро – Запоріжжя. У Чернігові удар припав на центр міста, де загинули дві 15-річні дівчини – Яна та Марія.

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У Кременчуці на Полтавщині російські війська завдали удару поблизу житлової забудови. За словами президента, унаслідок атаки троє людей загинули, ще 32 дістали поранення, серед них – шестеро дітей.

Атаки тривали й увечері. Упродовж дня російські війська також обстрілювали Донеччину, Харківщину, Чернігівщину та Сумщину.

Зеленський назвав такі дії проявом жорстокості й наголосив, що Росія продовжує бити по Україні навіть тоді, коли міжнародна спільнота очікує кроків до деескалації.

Президент подякував іноземним лідерам і представникам громадськості, які висловили співчуття українцям. Водночас він наголосив, що слів підтримки недостатньо: Україна потребує конкретної допомоги, а тиск на Росію має посилюватися.

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Велика Британія надасть Україні додаткові 10 млрд фунтів

Зеленський подякував Великій Британії за рішення надати Україні додаткові 10 млрд фунтів стерлінгів фінансової підтримки. Цю домовленість він обговорив напередодні з британським прем'єр-міністром Енді Бернемом.

Президент зазначив, що 7 млрд фунтів спрямують на економічну підтримку України протягом наступних трьох років, а ще 3 млрд передбачено на підтримку британського експорту, переважно для постачання необхідного озброєння.

Під час розмови сторони також обговорили запровадження нових санкцій проти Росії.

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Україна розраховує на подальшу підтримку Нідерландів

Окремо Зеленський згадав про подальшу співпрацю з Нідерландами. Після зустрічі з прем'єр-міністром Робом Єттеном Україна розраховує на нові кроки підтримки, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

Президент зазначив, що найближчими днями Київ продовжить роботу з партнерами над зміцненням оборонних спроможностей країни. Він подякував союзникам, які оперативно реагують на потреби України, і наголосив, що США мають чітко реагувати на вбивства українців унаслідок російських атак.

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Україна готує гуманітарну операцію в Олешках

У вечірньому зверненні Зеленський також згадав про гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За його словами, українські сили дотримуються режиму тиші, необхідного для її проведення.

Президент наголосив, що гуманітарні заходи не мають обмежуватися окремою ділянкою фронту. Україна прагне до деескалації по всій країні, а не лише в районі Олешок.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами Зеленського, у 2026 році країна отримує в середньому лише 12 таких ракет на місяць, тому змушена шукати додаткові боєприпаси в інших державах. Президент також звертався до глави США Дональда Трампа з проханням схвалити додаткове постачання ракет напередодні зими.

Крім того, Зеленський закликав не затримувати постачання американського озброєння за програмою PURL, у межах якої партнери фінансують закупівлю зброї для України. Під час пресконференції в Гаазі з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном він наголосив, що Росія щодня атакує українські міста балістичними ракетами, а зволікання з постачанням засобів ППО призводить до нових втрат і руйнувань. За словами президента, необхідні ресурси є і в європейських партнерів, і у США.