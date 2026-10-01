Чому в Європі зростають реакційні настрої? Чому в Німеччині, Франції та навіть дружній Польщі частина населення починає критикувати власну владу за підтримку України та схиляється до радикалів? Чому навіть далека Південна Корея звинувачує Україну в чомусь?

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Все це логічно, чітко й послідовно: іноземне суспільство виснажується від чужої війни. Для них це теж був стрес, але який став тривалим і хронічним. Людський мозок починає захищатися від тривоги через черствість, байдужість та психологічне дистанціювання від жертви. Найкращій спосіб – звинувачувати жертву. Злитися на глобальне зло – на недосяжного агресора путіна – їм емоційно затратно.

А от дратуватися на ближчого і доступнішого – на українців, які чинять спротив і постійно чогось вимагають, – набагато легше й "безпечніше" для них. Психіка стороннього спостерігача скидає з себе тягар через цинічну логіку:

"Якщо вони здадуться – проблема зникне. Як вони нас усіх втомили".

Війна для світу стала "рутинним фоном", а провину переклали на того, хто чинить спротив агресії.

Що робити в цих умовах? Тиск на жалість, показ виключно руйнувань та сльозливі заклики "допоможіть нам" у довгостроковій перспективі викликають лише роздратування та бажання заплющити очі.

Вихід є – він науково-обґрунтований та перевірений історією.

Повинна бути ДОКОРІННА зміна парадигми комунікації направлена на прагматизм, партнерство та спільний успіх.

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"Україна – це новітні 300 спартанців". Спротив демонструє світові, як освічена та сучасна, і в той же час звичайна країна, здатна зламати шию агресивній наддержаві, стаючи натхненням для вільного світу.

Спартанці ніколи не викликали жалю – лише захоплення, повагу та розуміння їхньої сили. Хоча там була важка боротьба, була зрада й непоправні втрати, але Греція була врятована від багатотисячної навали й увійшла в історію навіки.

Такий образ сучасної України повністю змінює психологічну оптику: замість втомливої "жертви" він повертає суб'єктність, гордість і повагу до безстрашних.

Головні історії дня

Світ врешті має бачити в нас технологічний, промисловий та військовий форпост.

І початися це має зсередини України, змінитися тенденція "Єдиного марафону" та всіх державних пабліків, з наших власних медіа:

потрібна тотальна демонстрація сильних людей: управлінців, інженерів, генералів, солдатів, учителів, лікарів, робітників, водіїв, рестораторів, навіть вихователів дитсадків – усіх, хто в екстремальних умовах створює унікальні рішення, які захоплюють іноземців таким ставленням. А чи хтось знає скільки загинуло людей з числа тих самих перелічених груп? Це наша інформаційна і важка помилка. Пишіть менше про емігрантів, вони вже самі розібралися, і нас не рятують. Менше звинувачень до "ухилянтів", а більше до залізничника, який врятував людей.. (як приклад).

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Україна є суб'єктом міжнародної опори та глобальної безпеки.

Коли це зрозуміють – замість втомленій жалості прийде прагматичний інтерес іноземців, повага до ніби такого самого, але сильнішого, стійкішого такого на кого можна покластися, виникне бажання бути причетним до спільної перемоги!

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