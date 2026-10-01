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"Якщо вони здадуться – проблема зникне": Захід втомився від війни. Як діяти Україні?
Чому в Європі зростають реакційні настрої?
Чому в Німеччині, Франції та навіть дружній Польщі частина населення починає критикувати власну владу за підтримку України та схиляється до радикалів?
Чому навіть далека Південна Корея звинувачує Україну в чомусь?
Все це логічно, чітко й послідовно: іноземне суспільство виснажується від чужої війни.
Для них це теж був стрес, але який став тривалим і хронічним. Людський мозок починає захищатися від тривоги через черствість, байдужість та психологічне дистанціювання від жертви.
Найкращій спосіб – звинувачувати жертву. Злитися на глобальне зло – на недосяжного агресора путіна – їм емоційно затратно.
А от дратуватися на ближчого і доступнішого – на українців, які чинять спротив і постійно чогось вимагають, – набагато легше й "безпечніше" для них.
Психіка стороннього спостерігача скидає з себе тягар через цинічну логіку:
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"Якщо вони здадуться – проблема зникне. Як вони нас усіх втомили".
Війна для світу стала "рутинним фоном", а провину переклали на того, хто чинить спротив агресії.
Що робити в цих умовах?
Тиск на жалість, показ виключно руйнувань та сльозливі заклики "допоможіть нам" у довгостроковій перспективі викликають лише роздратування та бажання заплющити очі.
Вихід є – він науково-обґрунтований та перевірений історією.
Повинна бути ДОКОРІННА зміна парадигми комунікації направлена на прагматизм, партнерство та спільний успіх.
"Україна – це новітні 300 спартанців".
Спротив демонструє світові, як освічена та сучасна, і в той же час звичайна країна, здатна зламати шию агресивній наддержаві, стаючи натхненням для вільного світу.
Спартанці ніколи не викликали жалю – лише захоплення, повагу та розуміння їхньої сили. Хоча там була важка боротьба, була зрада й непоправні втрати, але Греція була врятована від багатотисячної навали й увійшла в історію навіки.
Такий образ сучасної України повністю змінює психологічну оптику: замість втомливої "жертви" він повертає суб'єктність, гордість і повагу до безстрашних.
Світ врешті має бачити в нас технологічний, промисловий та військовий форпост.
І початися це має зсередини України, змінитися тенденція "Єдиного марафону" та всіх державних пабліків, з наших власних медіа:
потрібна тотальна демонстрація сильних людей: управлінців, інженерів, генералів, солдатів, учителів, лікарів, робітників, водіїв, рестораторів, навіть вихователів дитсадків – усіх, хто в екстремальних умовах створює унікальні рішення, які захоплюють іноземців таким ставленням. А чи хтось знає скільки загинуло людей з числа тих самих перелічених груп? Це наша інформаційна і важка помилка.
Пишіть менше про емігрантів, вони вже самі розібралися, і нас не рятують. Менше звинувачень до "ухилянтів", а більше до залізничника, який врятував людей.. (як приклад).
Україна є суб'єктом міжнародної опори та глобальної безпеки.
Коли це зрозуміють – замість втомленій жалості прийде прагматичний інтерес іноземців, повага до ніби такого самого, але сильнішого, стійкішого такого на кого можна покластися, виникне бажання бути причетним до спільної перемоги!
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Джерело:Фейсбук Олександра Носова
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