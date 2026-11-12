"Якщо росіянам не подобається – їхні проблеми": хто може представляти Європу на перемовинах з РФ щодо України

Естонія пропонує доручити представництво Європейського Союзу на переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні президенту Європейської ради Антоніу Кошті та головній дипломатці ЄС Каї Каллас. Водночас серед європейських лідерів немає єдиної позиції щодо того, хто саме має представляти Брюссель у діалозі з Москвою.

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Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у коментарі Politico. За його словами, Європа вже визначила своїх представників, а їхні повноваження безпосередньо походять від країн-членів Євросоюзу.

Кого Естонія пропонує відправити на переговори з Росією

"Європа вже обрала своїх представників: президента Європейської ради Антоніу Кошту та верховну представницю ЄС із закордонних справ Каю Каллас. Обидва безпосередньо підзвітні країнам Євросоюзу", – зазначив Міхал.

За його словами, ЄС не потрібно створювати окремий механізм або домовлятися про призначення спеціального представника. На думку естонського прем'єра, інтереси об'єднання мають представляти посадовці, яким довіряють європейські держави та які підзвітні їм.

"Немає потреби призначати когось нового. Якщо росіянам це не подобається – це їхні проблеми. Європу мають представляти ті, кому ми довіряємо і хто підзвітний ЄС, а не ті, хто подобається Путіну", – заявив він.

Питання представництва Європи планують обговорити під час неформального саміту Європейської ради, який має відбутися в п'ятницю в Дубліні. До цього закликала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. У листі до Кошти вона зазначила, що підхід Європи до переговорного процесу був недостатньо узгодженим і міг сприяти затягуванню війни.

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Обговорення набуло актуальності на тлі активізації зусиль США щодо припинення війни. Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі цього тижня зустрічалися представники Росії, Сполучених Штатів та України. Євросоюз брав участь в окремій, ширшій зустрічі на рівні високопосадовців.

У Європі немає єдності щодо переговорного представника

Позиція Естонії не є спільною для всіх європейських держав. Зокрема, минулого місяця лідери Фінляндії та Норвегії провели 90-хвилинну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, що стало рідкісним контактом між Європою та Кремлем.

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Утім, цей крок зустрів різку критику: прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона "скептично" ставиться до такої ініціативи та вважає, що Європі важливо зберігати єдність, а не діяти самостійно.

Своєю чергою, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, який бере участь у переговорах із Росією та Україною від американської сторони, заявив, що визначення єдиного представника Європи стало б значним досягненням. На його думку, це навіть важливіше, ніж переконати росіян допустити ЄС до переговорів.

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Очікується, що зустріч у Дубліні не завершиться офіційним призначенням представника. За словами неназваного високопосадовця ЄС, лідери мають узгодити спільне розуміння того, хто передаватиме позицію Європи Кремлю, а остаточне рішення ухвалять пізніше.

Відповідно до законодавства Євросоюзу, на міжнародній арені об’єднання представляє президент Європейської ради – нині цю посаду обіймає Антоніу Кошта. Водночас Кая Каллас як верховна представниця ЄС із закордонних справ також має відповідні повноваження. Однак критики вважають її позицію щодо Росії надто жорсткою для переговорів із Москвою.

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Не всі європейські політики підтримують провідну роль інституцій ЄС у перемовинах. Зокрема, представник французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Фабріс Леджері заявив, що Кошта та Каллас не можуть виступати від імені Франції. Він наполягає, що дипломатичні повноваження мають залишатися на рівні окремих держав.

Нагадаємо, у Європейському Союзі раніше обговорювали необхідність визначити окремого представника для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирної угоди для України. Серед можливих кандидатів називали президента Фінляндії Александра Стубба, Антоніу Кошту та Каю Каллас.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський наголошував, що найважливіше завдання зараз – зупинити війну, після чого потрібно визначити структуру домовленостей і гарантії безпеки. Він також пояснив, чому участь Європи у формуванні майбутньої системи безпеки є важливою.