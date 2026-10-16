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"Якщо Росія не погоджується на енергетичне перемир’я, дайте нам ракети": Зеленський звернувся до США

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 279
"Якщо Росія не погоджується на енергетичне перемир’я, дайте нам ракети": Зеленський звернувся до США
Президент України Володимир Зеленський звернувся до США. Джерело: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів Америки з проханням надати Україні ракети, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я. За його словами, Україна запропонувала запровадити енергетичне перемир’я, а після відповідних заяв президента США підтримала цю ідею публічно.

Проте якщо країна-агресорка не припинить удари, Україні потрібні засоби захисту. Таким чином глава держави звернувся до США під час пресбрифінгу в Брюсселі. 

Що відомо

За словами президента, Україна запропонувала запровадити енергетичне перемир’я, а після заяв президента США підтримала цю ідею публічно. 

Зеленський зазначив, що якщо Росія не погоджується повністю припинити удари по цивільній інфраструктурі, вона має хоча б показати готовність до деескалації.

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"Якщо Росія не погоджується припинити удари, необхідно хоча б продемонструвати готовність до деескалації", – зазначив глава держави.

Проте якщо російські атаки на українську енергетику триватимуть, Україна повинна отримати від США необхідні засоби захисту – зокрема далекобійні ракети для ефективної протидії агресору.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Володимир Зеленський назвав терміни постачання Бельгією для України додаткових F-16. Так, Україна очікує на додаткові винищувачі F-16 від Бельгії до кінця 2026 року. Це питання порушували на переговорах із бельгійською стороною на полях саміту Європейського Союзу, який 16 жовтня відбувся в Брюсселі.

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