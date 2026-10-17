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"Якщо не нанести трохи, виглядатимеш як мрець": Трамп зізнався, що використовує макіяж. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 477
"Якщо не нанести трохи, виглядатимеш як мрець": Трамп зізнався, що використовує макіяж. Відео
Трамп зізнався, що використовує макіяж

Президент США Дональд Трамп зізнався, що наносить "зовсім трохи макіяжу". За його словами, він це робить, щоб не виглядати "як мрець".

Про це він сказав під час свого виступу на зустрічі з прихильниками Республіканської партії у Джорджії у п’ятницю, 16 жовтня. При цьому глава Білого дому висміяв сенатора Джона Оссоффа від Демократичної партії штату Джорджія через його, як він стверджує, величезні витрати на макіяж. Його слова наводить видання New York Post.

Що відомо

За словами американського президента, косметикою він не зловживає і наносить її "зовсім трохи". Також він запевнив, що наносить її сам. Президент США пояснив, що він використовує макіяж, інакше виглядатиме погано.

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"Я використовую зовсім трохи макіяжу й наношу його сам. Якщо не нанести трохи, виглядатимеш як мрець. Я не хочу так виглядати", – сказав глава Білого дому.

При цьому Трамп висміяв сенатора Джона Оссоффа від Демократичної партії штату Джорджія через його, як він стверджує, величезні витрати на макіяж. Зокрема, Трамп заявив, що Оссоф витратив на косметику більше, ніж будь-який інший сенатор в історії.

"Він викладається на повну. У нього є візажист. Вони постійно там працюють. Не знаю, як йому це вдається, але він витрачає цілий статок", – сказав Трамп про Оссофа під час передвиборчого мітингу на підтримку кандидатів від Республіканської партії в межах проміжних виборів у місті Далтон, штат Джорджія.

"Він витрачає на макіяж більше, ніж будь-який чоловік чи жінка за всю історію Сенату. Жінки цим незадоволені", – заявив президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп, який нещодавно стверджував, що він "людина з високим IQ", знову сказав, що півострів Крим з усіх боків омивається океаном. Він також зазначив, що це "найцінніша частина України".

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