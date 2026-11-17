Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести окрему двосторонню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав 17 листопада під час спілкування з журналістами на Філіппінах.

Відео дня

У Трампа запитали, чи планує він окремо зустрітися з главою Кремля під час поїздки до Китаю. Американський лідер відповів, що поки не знає, чи буде така можливість, однак хотів би провести переговори.

"Я не знаю, але я б хотів. Якщо це можливо, я б зробив це", – сказав він.

Трамп відвідав Філіппіни напередодні поїздки до Китаю, де 19 листопада в Шеньчжені відбудеться щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Там американський лідер має взяти участь у тристоронніх переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном і Путіним.

Нагадаємо, у Китаї підтвердили, що зустріч лідерів трьох країн відбудеться 19 листопада. Серед ключових тем – можливість укладення угоди про скорочення ядерних озброєнь, війна в Ірані та ситуація навколо Північної Кореї.

Водночас в адміністрації США заявили, що Україну під час цих переговорів не планують обговорювати. У Білому домі пояснили, що для діалогу з Росією щодо українського питання існує окремий дипломатичний формат, до якого Китай не залучений.