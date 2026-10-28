Як українці ставляться до ударів по російських НПЗ і скільки готові терпіти війну: опитування розкрило настрої

Українці зберігають стійкість на тлі російського терору, більшість готова терпіти війну настільки довго, наскільки знадобиться. Навіть спроби РФ створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими на думку більшості населення не повинні підштовхнути нашу державу до капітуляції перед ворогом.

Відео дня

Також українці вважають, що Сили оборони мають продовжувати бити по російських НПЗ – навіть якщо через це Україна втратить підтримку США. Про це свідчать результати опитування, проведеного у жовтні Київським міжнародним інститутом соціології.

Що має робити Україна, якщо РФ посилить спроби залишити українців без світла і тепла узимку

Під час жовтневого опитування соціологи КМІС поцікавилися в українців, як варто діяти Україні, якщо цієї зими Росія спробує залишити людей без світла, тепла і каналізації. На відміну від попереднього разу, коли це питання включали в опитування у серпні-вересні, нині в Україні вже розпочалися масштабні відключення, зумовлені російським терором.

На сприйняття українців могли би також вплинути домовленості США та РФ у вигляді "дизельної угоди" та те, що Вашингтон розпочав тиск на Україну.

Могли би – але практично не вплинули.

Абсолютна більшість українців – 76% – продовжують стверджувати, що навіть якщо взимку Росія спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла, каналізації, то Україна все одно має продовжувати збройний опір.

Водночас 15% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги Росії, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як капітуляція.

РЕКЛАМА

Ще 9% не змогли визначитися із своєю думкою.

Практично такими ж були результати попередніх опитувань, тож попри останні події думки українців з цього питання не зазнали суттєвих змін.

У регіональному вимірі продовження збройного спротиву попри терор РФ підтримують по всій країні – з тенденцією незначного ослаблення на півдні і сході (у межах похибки).

Головні історії дня

Чи має Україна продовжувати бити по російських НПЗ

У питанні ставлення до ударів по російських НПЗ за умови продовження атак з боку Росії та погроз США щодо припинення допомоги Україні українці виявилися ще більш одностайними: абсолютна більшість респондентів (80%) переконані, що удари по НПЗ все одно слід завдавати, навіть якщо США припинять чи обмежать допомогу.

РЕКЛАМА

Лише 11% відповіли, що потрібно перестати завдавати ударів по російській нафтопереробці, ще 8% не визначилися.

Скільки українці готові терпіти війну

Соціологи також вже традиційно Також ми ставили наше моніторингове запитання, скільки українці ще готові терпіти війну. Наразі 63% українців готові терпіти стільки, скільки буде необхідно. Ще 5% говорять про 1 рік. Про коротший період (декілька місяців-пів року) говорять 21% (і решта 11% не визначилися).

РЕКЛАМА

Порівняно з результатами, отриманими 8-16 жовтня, суттєвих змін не було. Тобто попри події останнього періоду – міжнародні відносини і тиск на Україну, кампанію терору проти цивільного населення тощо – готовність терпіти війну не знизилася.

У КМІС також показали результати опитування у регіональному розмірі та у порівнянні з результатами квітневого опитування.

РЕКЛАМА

"Мешканці всіх регіонів демонструють високу стійкість. Прикметно, що в місті Києві попри окремий тиск на мешканців переважна більшість все одно готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. І за останній період ситуація не змінилася", – підсумували у КМІС.

Опитування проводилося 16-25 жовтня, участь у ньому взяли 828 громадян віком від 18 років, що перебувають на підконтрольній частині України

Як повідомляв OBOZ.UA, жовтневе опитування також показали Путіну не вдалося зламати дух українців масованими атаками на Київ.