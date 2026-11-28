Чорне море має стратегічне значення для світової торгівлі та продовольчої безпеки й за певних обставин може бути навіть важливішим за Ормузьку протоку. Таку оцінку озвучив речник НАТО, американський полковник Мартін О’Доннелл на тлі зростання загроз для комерційного судноплавства в регіоні.

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Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу CBS. Також О’Доннелл звернув увагу на різке збільшення кількості інцидентів із торговельними суднами.

За його словами, якщо у 2025 році в Чорному морі зафіксували менш ніж 50 таких випадків, то протягом 2026-го їхня кількість уже становить приблизно 400-500.

"У 2025 році, наприклад, було менш ніж 50 інцидентів у Чорному морі. Лише цього року йдеться про чотири чи п’ять сотень", – зазначив представник НАТО.

Значення Чорного моря для міжнародної торгівлі можна порівняти зі значенням Ормузької протоки, а в окремих аспектах воно може бути навіть більшим.

"Чорне море може бути настільки ж важливим і, залежно від того, з ким ви розмовляєте, навіть важливішим", – сказав О’Доннелл.

Порушення торговельних маршрутів, якими перевозять паливо та продовольство, здатні впливати на економіку багатьох держав, зокрема Сполучених Штатів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна передала міжнародним партнерам пропозиції щодо перемир’я в акваторії Чорного моря та очікує на відповідь Росії. Київ пропонує зосередитися на відновленні свободи судноплавства й безперешкодному вивезенні аграрної продукції, однак Москва намагається включити до умов домовленостей питання експорту нафти.