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"Я не тримаюся за крісло": Зеленський заявив, що не збирається бути президентом 30 років

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
"Я не тримаюся за крісло": Зеленський заявив, що не збирається бути президентом 30 років
Зеленський. Джерело: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вважає помилкою заклики президента США Дональда Трампа до обрання нового українського лідера. На його думку, такі заяви можуть зашкодити й самому главі Білого дому.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю британському виданню The Financial Times (FT). Він також висловив думку, що американці можуть негативно сприйняти таку позицію свого президента.

"Особисто я вважаю, що говорити про це – помилка, бо це не підтримка мене. Але це не має значення… І американцям така риторика не сподобається, я так думаю. Тож це не корисно і для президента також", – сказав Зеленський.

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Водночас глава держави наголосив, що не тримається за президентське крісло й не збирається бути президентом 30 років.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Україні настав час обрати нового президента. Він звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну, стверджуючи, що український лідер нібито неодноразово мав таку можливість.

Також президент США розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, пов'язавши їх із проблемами для американських фермерів. На його думку, такими атаками Зеленський нібито створює проблеми для всього світу.

Цю позицію підтримав американський мільярдер Ілон Маск. Коментуючи українські удари по російських НПЗ, він заявив, що Зеленський "зайшов занадто далеко".

Маск також написав: "Настав час Україні отримати нового лідера".

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