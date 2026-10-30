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"Я не стримуватимуся, Путін – диктатор і вбивця": прем’єр Естонії відповів на прохання США

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read3 хв
1,0 т.
"Я не стримуватимуся, Путін – диктатор і вбивця": прем’єр Естонії відповів на прохання США
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Джерело: Getty Images

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал різко відреагував на повідомлення про те, що США нібито закликали країни Балтії не провокувати Росії та пом'якшити риторику стосовно агресора. Він заявив, що не збирається стримуватися і назвав Путіна диктатором, який убиває жінок і дітей.

Про це Міхал сказав в інтерв’ю Delfi. Він наголосив, що спроби задобрити диктаторів ведуть лише до приниження, а свобода в такому разі все одно буде втрачена.

Напередодні Reuters з посиланням на чотирьох співрозмовників повідомила, що посадовці Пентагону нібито просили Латвію, Литву й Естонію пом’якшити публічну риторику щодо Росії. Крістен Міхал відреагував на публікацію.

Називати вовка вовком

Міхал заявив, що Естонія, як і інші країни Балтії, чітко усвідомлює загрозу з боку Росії та не збирається змінювати свою позицію.

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"Я не збираюся стримуватися. Путін – диктатор, який убиває жінок і дітей. І робитиме це доти, доки його не змусять змінити свій курс", – заявив естонський прем’єр.

Він також заявив, що спроби підлещуватися до російського керівництва не принесуть свободи, а лише призведуть до приниження.

За його словами, чітка оцінка російської загрози є необхідною умовою для готовності до її стримування.

"Адекватна оцінка загрози – називати вовка вовком, а не "лісовим цуценям" – є необхідною умовою для готовності", – наголосив Міхал.

Водночас Міхал зазначив, що безпосередньо від США такого прохання не отримував. За його словами, востаннє він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом влітку в Анкарі, але під час тієї зустрічі це питання не порушували.

Естонія продовжить посилювати оборону

Міхал окреслив кроки, які НАТО здійснило останніми роками для стримування Росії.

"Звісно, ​​наша тверда позиція та чіткі заяви – як біль у боці для Росії", – сказав Міхал.

За його словами, російський диктатор зазнає дедалі більших невдач на полі бою, російські міста й порти палають – і це змушує його "поводитися як терорист". Разом із цим, Міхал визнав, що майбутня зима буде важкою для України, яка продовжує протистояти російській агресії.

Прем’єр Естонії також нагадав про внесок своєї країни в оборону східного флангу НАТО. Він зазначив, що Естонія спрямовує майже 7% свого ВВП на потреби Альянсу та всебічну національну оборону, сприяючи в такий спосіб глобальній безпеці через захист східного флангу.

У Литві також відреагували на інформацію про прохання США

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що не має інформації про те, що посадовці Пентагону просили литовських лідерів пом'якшити свою риторику щодо Росії.

Водночас він наголосив, що всі заяви Литви ґрунтуються на фактах.

"Те, що ми говоримо, завжди ґрунтується на фактах. Якщо прилетів російський безпілотник, ми кажемо, що прилетів російський безпілотник. Якщо прилетів український безпілотник, ми кажемо, що це був український безпілотник, в контексті війни, розв’язаної Росією", – заявив Каунас.

За його словами, Литва не збирається нікого провокувати, але говоритиме правду та продовжить констатувати факти.

В Офісі президента Литви Гітанаса Науседи повідомили, що ані він, ані його помічники не отримували від союзників жодних прохань щодо заяв стосовно Росії.

"Офіс президента не коментує цю публікацію. Президент та його радники не отримували від союзників жодних звернень чи прохань пом’якшити риторику щодо Росії", – зазначили там у п’ятницю, 30 жовтня.

Як повідомляв OBOZ.UA, агенція Reuters опублікувала матеріал про те, що посадовці Міністерства оборони США протягом останніх тижнів проводили приватні зустрічі з представниками країн НАТО та закликали стриманіше висловлюватися про загрозу з боку Росії. Зокрема, такі звернення отримали Литва, Латвія та Естонія. Американські посадовці вважають, що деякі заяви європейських лідерів та посадовців підірвали континентальну безпеку.

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