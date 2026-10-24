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"Я не граю в ігри": Зеленський висловився про дружбу Трампа з "великим гуманістом" Путіним

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read3 хв
2,2 т.
"Я не граю в ігри": Зеленський висловився про дружбу Трампа з "великим гуманістом" Путіним
Володимир Зеленський / Дональд Трамп, Володимир Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не грає в ігри" зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, як це робить російський диктатор Володимир Путін. Тож на відміну від Росії з Україною відносини у чинної адміністрації президента США складаються доволі напружені.

Те, як поводяться США нині зі своїм стратегічним партнером Україною  – складно назвати підтримкою. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News.

Що сказав глава держави

Інтерв'юер поцікавився у Зеленського, чи почувається він зрадженим США на тлі останніх подій, на що отримав заперечну відповідь, але з важливим уточненням.

"Я відчуваю те, що відчуваю. Це не підтримка", – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що американський президент сам може вирішувати, дружити йому з російським диктатором чи ні – і Трамп обрав дружбу з Путіним.

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"У них доволі хороші відносини", – зазначив президент України.

А ось у відносинах Трампа і Зеленського все складається не  так добре. У спілкуванні з американським колегою український президент, за його ж словами, намагається бути максимально прямим. Адже впевнений: чесність між союзниками така ж важлива,  як між друзями чи членами родини.

не граю з Трампом в ігри. У цьому різниця між мною і Путіним. Я не граю з ним у жодні ігри. Я прямий і чесний", – заявив Зеленський.

Президент також додав, що Україна не намагається влаштовувати "політичний театр" у відносинах зі США. Бо ж, на його переконання, Вашингтон має знати справжню позицію Києва. 

Водночас Україна, додав Зеленський, повинна поважати позицію США, навіть коли між союзниками виникають суперечки.

Під час інтерв'ю було згадано неодноразові звинувачення на адресу Зеленського у нібито недостатній вдячності США за надану допомогу.

У відповідь президент України визнав, що часом може бути "не дуже ввічливим" – з огляду на те, що Україна перебуває у складній ситуації.

"Сьогодні, якщо Україна хоче вижити, їй потрібні сильна армія, сильний президент, сильний народ. За всієї поваги до всіх. Ось і все. Саме тому моя реакція сильна. І саме тому на будь-який тиск на мене я, звичайно, відповідатиму. Звичайно. Тому що інакше вони нас з'їдять. Я маю на увазі росіян. Звичайно, їм простіше, тому що ми менші, як вони кажуть. Але з нами, з народом України, не все так просто", – сказав він.

На звинувачення у невдячності Зеленський, за його словами, не ображається.

"Все нормально. Я звичайна людина. Я просто людина. Можливо, не такий "великий гуманіст", як Путін, звичайно. Ми різні. Але в будь-якому разі я справді роблю все, що можу", – сказав він.

Президент підкреслив величезну вдячність партнерам, зокрема і США, за допомогу. Втім, вважає він, демонструвати цю вдячність "щосекунди" він навряд чи повинен.

"Між нами кажучи, коли хтось дякує мені кілька разів, я відчуваю, що з цією людиною щось не так. Вона хоче здаватися кращою, ніж є насправді. Тому достатньо подякувати один раз, два рази, три рази – достатньо", – пояснив  свою позицію Зеленський.

На його переконання, чесні відносини є куди кращими за показну ввічливість. І краще мати партнера, який щиро дякує тоді, коли відчуває вдячність, ніж того, що поводиться "як Путін": демонструє вдячність, а потім "встромляє ножа у спину".

Раніше OBOZ.UA поідомляв, що Зеленський запевнив, що Україна готова зупинити цю війну якомога швидше. Однак, підкреслив він, не ціною виведення військ з підконтрольних територій чи визнання захоплених частин українських областей російськими. 

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