"Я не думаю, що хтось це стверджує": Рубіо сумнівається, чи можливе завершення війни в Україні шляхом переговорів. Відео

Державний секретар США Марко Рубіо висловив скептичне ставлення щодо можливості завершення війни в Україні дипломатичним шляхом. Він зауважив, що під час дипломатичного процесу стане зрозуміло, чи можливий такий варіант.

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Таку думку Рубіо висловив для медіа у межах саміту G20 в Атланті. Він визнав, що не може стверджувати, ніби переговорне врегулювання війни вже близьке.

Що сказав Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо не впевнений у тому, що війну в Україні можна завершити шляхом мирних переговорів. За його словами, це стане зрозуміло під час дипломатичного процесу. Проте зараз він не може стверджувати, що переговорне врегулювання війни вже близьке.

Відповідаючи на запитання "що змушує вас вірити в те, що мирні переговори можливі", Рубіо зазначив: "Я не знаю, чи досяжний мирний переговорний шлях в Україні. Саме це ми й намагаємося з'ясувати".

Він зазначив, що очікування щодо швидкого завершення війни дипломатичним шляхом не мають підстав.

"Не думаю, що хтось стверджує про те, що ми на межі врегулювання війни шляхом переговорів", – додав він.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що США та європейські країни працюють над мирною ініціативою щодо завершення війни в Україні. Вона передбачає відбудову нашої держави, гарантії безпеки та економічні домовленості з Росією. План також може включати припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, але нюанс в тому, що таке рішення означатиме фактичне збереження контролю РФ над окупованими територіями.

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