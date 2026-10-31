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"Я не думаю, що хтось це стверджує": Рубіо сумнівається, чи можливе завершення війни в Україні шляхом переговорів. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
477
"Я не думаю, що хтось це стверджує": Рубіо сумнівається, чи можливе завершення війни в Україні шляхом переговорів. Відео
Марко Рубіо про мирні переговори

Державний секретар США Марко Рубіо висловив скептичне ставлення щодо можливості завершення війни в Україні дипломатичним шляхом. Він зауважив, що під час дипломатичного процесу стане зрозуміло, чи можливий такий варіант.

Таку думку Рубіо висловив для медіа у межах саміту G20 в Атланті. Він визнав, що не може стверджувати, ніби переговорне врегулювання війни вже близьке.

Що сказав Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо не впевнений у тому, що війну в Україні можна завершити шляхом мирних переговорів. За його словами, це стане зрозуміло під час дипломатичного процесу. Проте зараз він не може стверджувати, що переговорне врегулювання війни вже близьке.

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Відповідаючи на запитання "що змушує вас вірити в те, що мирні переговори можливі", Рубіо зазначив: "Я не знаю, чи досяжний мирний переговорний шлях в Україні. Саме це ми й намагаємося з'ясувати". 

Він зазначив, що очікування щодо швидкого завершення війни дипломатичним шляхом не мають підстав.

"Не думаю, що хтось стверджує про те, що ми на межі врегулювання війни шляхом переговорів", – додав він. 

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що США та європейські країни працюють над мирною ініціативою щодо завершення війни в Україні. Вона передбачає відбудову нашої держави, гарантії безпеки та економічні домовленості з Росією. План також може включати припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, але нюанс в тому, що таке рішення означатиме фактичне збереження контролю РФ над окупованими територіями.

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