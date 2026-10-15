"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що насміхання Байдена з Росії стали однією з причин війни в Україні. Тим часом про себе він сказав, що вміє добре укладати угоди.

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Слова Трампа наводить видання 1011 Now. Також американський президент пояснив, що не називає Путіна диктатором, оскільки доводиться укладати з людьми угоди.

Що сказав Трамп

Президент Дональд Трамп розповів про одну з причин, чому, на його думку, почалася війна Росії з Україною. За словами Трампа, це сталося тому, що його попередник Джо Байден насміхався з Росії, "не розуміючи, що робить".

"Знаєте, одна з причин, чому ця війна взагалі почалася, полягає в тому, що Байден ходив та висміював Росію та всіх інших і не розумів. що робить. Це війна, яка ніколи не мала б розпочатися", – сказав Трамп.

Також він пояснив, чому не називає президента Росії Путіна диктатором. Так, Трамп зазначив, що в його політичній діяльності доводиться укладати угоди з різними людьми, тому важливо не ображати тих, із ким потрібно буде вести переговори. Через це він вважає недоцільним насміхатися з людей чи ображати їх.

Після цього Трамп наголосив, що вміє вправно укладати угоди.

"Мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не обзиваю їх. Я – майстер укладання угод. Я завжди був дуже вправним укладачем угод. Саме завдяки угодам я став дуже багатим. Тому я не ходжу й не насміхаюся з людей", – пояснив Дональд Трамп.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що глава Білого дому Дональд Трамп вважає президента України Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до завершення війни, укладення пов'язаних із цим бізнес-угод та отримання ним Нобелівської премії миру. Трамп хоче, щоб Україна припинила бойові дії, погодившись на умови, які Зеленський вважає неприйнятними.