"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставку"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставку"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопадіДональд ТрампРозвіддані, Starlink і російський дизель: чим Трамп намагається зламати Україну, щоб примусити до поступок. Інтерв’ю з БезсмертнимЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані ГенштабуЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані ГенштабуКого мобілізують з 1 листопада, а хто може отримати відстрочку: перелік категорійКого мобілізують з 1 листопада, а хто може отримати відстрочку: перелік категорійЗаморозки, дощ з мокрим снігом і +22: в Гідрометцентрі попередили про нестабільну погоду на найближчий тижденьЗаморозки, дощ з мокрим снігом і +22: в Гідрометцентрі попередили про нестабільну погоду на найближчий тижденьСкільки коштують квартири в Україні, Польщі та ПортугаліїВартість квартир в 6 разів вища, ніж в Україні: за скільки можна купити житло в ЄСВідбиття повітряної атаки РФОкупанти запустили по Україні крилаті ракети та близько 600 дронів, сили ППО збили 536 цілей: наслідки в областях. ФотоЕмоції будуть розпалені до межі: на Стрільців чекають серйозні фінансові проблеми, а Рибам слід подбати про здоров’я – гороскоп на 15 жовтняЕмоції будуть розпалені до межі: на Стрільців чекають серйозні фінансові проблеми, а Рибам слід подбати про здоров’я – гороскоп на 15 жовтняРосія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновано приватний будинок, є загибліРосія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновано приватний будинок, є загиблі

"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 23,0 т.
"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором
Президент США Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що насміхання Байдена з Росії стали однією з причин війни в Україні. Тим часом про себе він сказав, що вміє добре укладати угоди.

Слова Трампа наводить видання 1011 Now. Також американський президент пояснив, що не називає Путіна диктатором, оскільки доводиться укладати з людьми угоди. 

Що сказав Трамп

Президент Дональд Трамп розповів про одну з причин, чому, на його думку, почалася війна Росії з Україною. За словами Трампа, це сталося тому, що його попередник Джо Байден насміхався з Росії, "не розуміючи, що робить".

"Знаєте, одна з причин, чому ця війна взагалі почалася, полягає в тому, що Байден ходив та висміював Росію та всіх інших і не розумів. що робить. Це війна, яка ніколи не мала б розпочатися", – сказав Трамп.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 30,5 т.
"Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера": Зеленський заявив, що відчуває себе зрадженим через угоду Трампа з Путіним. Відео
icon 30,5 т.
"Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера": Зеленський заявив, що відчуває себе зрадженим через угоду Трампа з Путіним. Відео
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 3,7 т.
Федоров повідомив про відновлення роботи Starlink в Україні: Маск заперечив свою причетність
icon 3,7 т.
Федоров повідомив про відновлення роботи Starlink в Україні: Маск заперечив свою причетність
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 2,6 т.
Мадяр анонсував першу зустріч із Зеленським у Брюсселі: коли вона відбудеться
icon 2,6 т.
Мадяр анонсував першу зустріч із Зеленським у Брюсселі: коли вона відбудеться

Також він пояснив, чому не називає президента Росії Путіна диктатором. Так, Трамп зазначив, що в його політичній діяльності доводиться укладати угоди з різними людьми, тому важливо не ображати тих, із ким потрібно буде вести переговори. Через це він вважає недоцільним насміхатися з людей чи ображати їх.

Після цього Трамп наголосив, що вміє вправно укладати угоди.

"Мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не обзиваю їх. Я – майстер укладання угод. Я завжди був дуже вправним укладачем угод. Саме завдяки угодам я став дуже багатим. Тому я не ходжу й не насміхаюся з людей", – пояснив Дональд Трамп.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що глава Білого дому Дональд Трамп вважає президента України Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до завершення війни, укладення пов'язаних із цим бізнес-угод та отримання ним Нобелівської премії миру. Трамп хоче, щоб Україна припинила бойові дії, погодившись на умови, які Зеленський вважає неприйнятними.

Схожі теми
Війна в УкраїніВибори в СШАРосія - країна-агресорДональд ТрампДональд ТрампДжо БайденДжо БайденВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись