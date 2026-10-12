"Я хотів би, щоб ми робили більше": конгресмен-республіканець закликав надати Україні доступ до Starlink над територією РФ

Конгресмен-республіканець Ден Креншоу закликав надати Україні можливість використовувати супутниковий зв’язок Starlink над територією Росії, щоб українські військові могли уражати пускові установки балістичних ракет, якими окупанти атакують українські міста. Він також виступив за збільшення виробництва ракет-перехоплювачів і закликав до імплементації американського закону про санкції проти Росії.

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Про це Ден Креншоу заявив під час дискусії на Варшавському безпековому форумі. За його словами, Сполученим Штатам варто робити більше для підтримки України та надати їй можливості, яких вона потребує для протидії російським атакам.

Креншоу закликав надати Україні Starlink над Росією

Конгресмен заявив, що підтримує надання Україні доступу до Starlink над російською територією для протидії російським пусковим установкам балістичних ракет.

"Я хотів би, щоб ми робили більше. Не зрозумійте мене неправильно, тут я можу говорити від свого імені. Я хочу, щоб ми дали українцям те, чого вони хочуть, – Starlink над Росією, щоб вони могли уражати ці пускові установки балістичних ракет, які щодня вбивають українських цивільних", – сказав Креншоу.

США можуть наростити виробництво перехоплювачів

Окремо Креншоу висловив сподівання на позитивні зміни у виробництві ракет-перехоплювачів.

"Я думаю, що ми на порозі того, щоб побачити багато хороших новин щодо спільного ліцензування виробництва перехоплювачів. Це велика проблема, з якою стикаються всі у світі: недостатньо перехоплювачів", – зазначив він.

За словами конгресмена, дефіцит перехоплювачів є проблемою не лише для України, а й для інших держав, які потребують засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

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Креншоу закликав імплементувати санкції проти Росії

Під час дискусії конгресмен також наголосив на необхідності імплементації американського законодавства щодо санкцій проти Росії.

Він виступив за подальше використання санкційного інструментарію США у відповідь на російську агресію проти України, наголосивши на необхідності практичної реалізації відповідного закону.

Як повідомляв OBOZ.UA, делегація Конгресу США дозволила надати Україні розширений доступ до Starlink. Сенатори сподіваються, що з власником супутникової мережі SpaceХ Starlink Ілоном Маском вдасться дійти певної домовленості.

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