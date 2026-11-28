Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяви співголови німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель, яка назвала події Революції гідності 2013–2014 років державним переворотом. Польський дипломат наголосив, що особисто перебував у Києві під час тих подій, і спростував твердження політикині, нагадавши, що Віктора Януковича усунув від посади демократично обраний український парламент.

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Про це пише польське видання Rzeczpospolita. Сікорський назвав слова Вайдель повторенням російської брехні та наголосив, що жодного державного перевороту в Києві у 2014 році не було.

Сікорський нагадав, хто усунув Януковича від влади

На заяви лідерки АдН польський міністр відреагував у п'ятницю, 27 листопада, у дописі в соцмережі X.

"Повторює російську брехню. Я був там у 2014 році, і жодного державного перевороту не було", – написав Сікорський.

Він також нагадав, що рішення про усунення Віктора Януковича від посади президента ухвалила демократично обрана Верховна Рада України. Причому за це проголосували, зокрема, депутати його власної політичної сили – нині забороненої в Україні "Партії регіонів".

Сікорський перебував у Києві під час Революції гідності. У лютому 2014 року він брав участь у переговорах між Януковичем та представниками української опозиції, які завершилися підписанням угоди про врегулювання політичної кризи.

Що Вайдель сказала про події 2014 року

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель висловилася про Україну в опублікованому в п'ятницю відеоподкасті німецького видання Die Welt.

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Вона заявила, що у 2014 році в Києві нібито відбувся державний переворот проти проросійського президента, який, за її твердженням, фінансували західні неурядові організації.

Також політикиня закликала з'ясувати, що спричинило протести в Україні та призвело до ситуації, в якій, за її словами, "невинні люди щодня гинуть з обох боків".

Ці заяви перегукуються з російськими пропагандистськими наративами про нібито організований Заходом переворот в Україні та запереченням легітимності Революції гідності.

Головні історії дня

Польське видання нагадало, що масові протести в Україні розпочалися в листопаді 2013 року після відмови Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС. У лютому 2014 року парламент усунув його від влади, після чого той утік із країни.

Як повідомляв OBOZ.UA, у МЗС прокоментували висловлення лідерки "АдН". Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відреагував на заяви співголови німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель. Він назвав слова німецької політикині повторенням російської пропаганди та "альтернативою реальності". Речник наголосив, що її заяви свідчать або про не розуміння причин російської агресії, або про свідому маніпуляцію.