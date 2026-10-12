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"Я б спалив кожен клятий НПЗ": Келлог підтримав удари України по російській нафтопереробці

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
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"Я б спалив кожен клятий НПЗ": Келлог підтримав удари України по російській нафтопереробці
Кіт Келлог

Колишній спецпредставник президента США вважає російську нафтову та газову промисловість законними військовими цілями. Він закликав Україну продовжувати удари по російських нафтопереробних заводах, щоб змусити Москву платити за розв’язану війну.

Про це Кіт Келлог заявив під час дискусії на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ. Відповідаючи на запитання про те, що він порадив би президенту України Володимиру Зеленському, американський генерал-лейтенант у відставці висловився за виведення з ладу російських НПЗ.

Війна на території РФ

Келлог заявив, що Україна має продовжувати атакувати російську нафтову інфраструктуру. Він пояснив свою позицію тим, що Росія атакує школи та цивільне населення, тоді як українські сили завдають ударів по військових цілях.

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"Я б спалив кожен клятий нафтопереробний завод, який сьогодні має Росія, вивів би їх усі з ладу. Я б сказав: змусьте їх заплатити ціну, перенесіть війну до них. Це військова ціль – уражайте ці цілі", – сказав Келлог.

За його словами, Україна діє правильно, продовжуючи атаки на об'єкти, які він вважає законними військовими цілями.

Нафтова промисловість

Окремо Келлог наголосив на важливості ударів по російській нафтовій і газовій галузях. На його думку, саме ці сектори мають стати одними з напрямів тиску на Москву.

"Моя позиція була б такою: доведіть це до крайньої межі, змусьте їх заплатити ціну. А ціна, яку ви змусите їх заплатити, – це щось революційне, а саме їхня нафтова і газова промисловість. Саме це я сказав би президенту України", – заявив він.

Келлог також виступив за подальшу військову, фінансову та економічну підтримку України з боку США та інших партнерів.

За його словами, мета такої підтримки – послабити російську воєнну економіку, щоб диктатор Путін зрозумів, що більше не може продовжувати війну.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".

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